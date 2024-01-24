Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İran'la yeni sınır kapıları hamlesi gündemde

24 Ocak 2024 21:02 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 21:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu’na katıldı.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran ekonomik ilişkilerine yönelik önemli mesajlar verdi ve açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Türkiye olarak İran halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Terör eylemleri sadece İran'ı değil, bölgenin huzur ve barışını hedef alıyor. Kaos tüccarları emellerine ulaşamayacaktır.

Türkiye ve İran refah kalkınma ve istikrar için aralarındaki iş birliğini mutlaka geliştirmelidir.

30 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Geçmişte İran'la ortaya koyduğumuz 30 milyar dolarlık hedefe ulaşma kararlılığımızı devam ettiriyoruz. İkili ticaretimiz son yıllarda gerilemelere sahne olmaktadır. Bunun temel nedeni İran'a yaptırımlar ve salgın olmuştur. Esasen Türkiye olarak buradaki ilkeli tutumumuzu koruyoruz. Tek taraflı yaptırımları tasvip etmediğimiz bu tür baskı araçlarına başvurulmasının amaca hizmet etmediğini her zaman dile getirdik. Komşumuz İran'la yaptırımlar nedeniyle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandırmadık, bundan sonra da sonlandırmayacağımız.

En temel ihtiyaçlardan birisi tercihli ticaret anlaşmasının kapsam dışı bırakılan 67 ürünümüzün dahil tam olarak uygulanması ve bilahare içeriğinin daha da genişletilmesidir. Karma Ekonomik Komisyonu'nun müteakip toplantısında tüm konuların kapsamlı olarak ele alınmasının faydalı olacağını düşünüyorum.

YENİ SINIR KAPISI SİNYALİ

İki komşu ülke olarak İran'la ticaretimizin gelişmesi için sınır bölgelerindeki faaliyetlere ve buralardaki altyapıya özel önem atfediyoruz. Gürbulak kapasında modernizasyon çalışmaları tamamlanınca Gürbulak yüksek kapasiteyle hizmet verecektir. İran'la yeni sınır kapıları açılması da gündemimizdedir.

TAHRAN'A TREN SEFERLERİ

Tahran tren seferlerinin yeniden başlatılmasını önemli görüyoruz. Bu toplantıya olan katılım, Türk girişimcilerin İran'a ne kadar ilgili olduğunun kanıtıdır. Siyasetçiler olarak bizim vazifemiz sizlerin önünü açmaktır. Biz sizlere gereken desteği vermeye hazırız. Hedeflerimize el birliği ile ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

Forum, Gazze'de 7 Ekim'den beri devam eden katliamların gölgesinde gerçekleşiyor. 26 bin insan şehit edildi, 65 bin kişi yaralandı. Gazze halkı, insanlık tarihine geçecek bir vahşetin kurbanı oldu. Demokrasi dersi verenlerin gerçek yüzünü gördük. Türkiye olarak bu meselede onurlu, kararlı ve vicdanlı bir duruş sergiledik. Diplomasiden insani yardımlara kadar her alanda yanlarında olduk.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULANA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK

1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulana kadar mücadelemiz sürecek. Kan ve gözyaşından beslenen mevcut İsrail yönetiminin de gittikleri bu yolun yol olmadığını görmelerini ve bir an evvel katliamlarına son vermesini istiyoruz. İsrail'in işgal politikaları karşısında canlarıyla ülkelerine savunan kardeşlerimize Allah'tan yardım diliyorum.

İSRAİL'İN SOYKIRIMLARI

İsrail'in işlediği savaş suçlarının yanına kâr kalmaması amacıyla uluslararası hukuk kulvarında atılan adımlara destek veriyoruz. İsrail'in saldırılarında Gazze'de çoğu çocuk ve kadın 26 bin insan şehit oldu. Gazze halkı insanlık tarihine utançla geçecek bir vahşete maruz kaldı. Zulümle abad olmaya çalışanın ahiri berbat olur. Bu süreçte zafer Filistinli kardeşlerimin olacaktır."