İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde neler konuşulacak?

24 Ocak 2024 14:26 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 14:32

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye ziyareti çerçevesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Reisi, resmi karşılama töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

Resmi ziyaret kapsamında liderler önce baş başa bir görüşme yapacak. Terör örgütleriyle mücadele, İsrail’in Gazze saldırıları ve Rusya-Ukrayna savaşı da Erdoğan ve Reisi’nin gündeminde olacak. Türkiye–İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 8’inci toplantısının gerçekleşmesi beklenen görüşmede ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda yaklaşık 10 anlaşma yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Gazze’de savaşın başlamasından sonra bölge ülkeleri arasında istişareler artmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda Reisi’nin 2023 yılının Kasım ayı sonlarında Türkiye’ye geleceğini duyurmuştu. Ancak Reisi’nin 28-29 Kasım olarak planlanan Ankara ziyareti başka bir tarihe ertelenmişti. 3 Ocak 2024’te ise İran’da Kasım Süleymani’nin mezarı yakınında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 103 kişinin hayatını kaybetmişti. Bu son gelişme Reisi’nin 4 Ocak için planlanan ziyaretinin ikinci defa ertelenmesine sebep olmuştu.