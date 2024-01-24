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    İki defa ertelenmişti, Reisi bugün Türkiye’ye geliyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

    İki defa ertelenmişti, Reisi bugün Türkiye’ye geliyor
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Resmi ziyaret kapsamında liderler önce baş başa bir görüşme yapacak. Terör örgütleriyle mücadele, İsrail’in Gazze saldırıları ve Rusya-Ukrayna savaşı da Erdoğan ve Reisi’nin gündeminde olacak. Türkiye–İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 8’inci toplantısının gerçekleşmesi beklenen görüşmede ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda yaklaşık 10 anlaşma yapılacak. 

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
    Oynat

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan , Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na katılmak için bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle görüştü.

    ZİYARETİ İKİ DEFA ERTELENDİ

    Gazze’de savaşın başlamasından sonra bölge ülkeleri arasında istişareler artmış Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapsamda Reisi’nin 2023 yılının Kasım ayı sonlarında Türkiye’ye geleceğini duyurmuştu. Ancak Reisi’nin 28-29 Kasım olarak planlanan Ankara ziyareti başka bir tarihe ertelenmişti.  3 Ocak 2024’te ise İran’da Kasım Süleymani’nin mezarı yakınında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 103 kişinin hayatını kaybetmişti. Bu son gelişme Reisi’nin 4 Ocak için planlanan ziyaretinin ikinci defa ertelenmesine sebep olmuştu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ERDOĞANTürkiyeİranReisi
    Haberler > Gündem > İki defa ertelenmişti, Reisi bugün Türkiye’ye geliyor
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