İki defa ertelenmişti, Reisi bugün Türkiye’ye geliyor

24 Ocak 2024 06:48 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 06:53

Resmi ziyaret kapsamında liderler önce baş başa bir görüşme yapacak. Terör örgütleriyle mücadele, İsrail’in Gazze saldırıları ve Rusya-Ukrayna savaşı da Erdoğan ve Reisi’nin gündeminde olacak. Türkiye–İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 8’inci toplantısının gerçekleşmesi beklenen görüşmede ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda yaklaşık 10 anlaşma yapılacak.

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Oynat Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan , Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na katılmak için bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle görüştü.

ZİYARETİ İKİ DEFA ERTELENDİ

Gazze’de savaşın başlamasından sonra bölge ülkeleri arasında istişareler artmış Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kapsamda Reisi’nin 2023 yılının Kasım ayı sonlarında Türkiye’ye geleceğini duyurmuştu. Ancak Reisi’nin 28-29 Kasım olarak planlanan Ankara ziyareti başka bir tarihe ertelenmişti. 3 Ocak 2024’te ise İran’da Kasım Süleymani’nin mezarı yakınında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 103 kişinin hayatını kaybetmişti. Bu son gelişme Reisi’nin 4 Ocak için planlanan ziyaretinin ikinci defa ertelenmesine sebep olmuştu.