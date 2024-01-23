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    İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor! Masada birçok anlaşma var

    Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geliyor. İki liderin bugün Ankara'da bir araya gelmesi beklenirken, görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında düşünce alışverişinde bulunulacak.

    İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye&#039;ye geliyor! Masada birçok anlaşma var
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi

    Kirman kentindeki terör saldırısı nedeniyle ziyaretini erteleyen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Türkiye'ye geliyor.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaret sırasında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi'nin başkanlığında Ankara'da icra edileceği belirtildi.

    İLİŞKİLER 'TÜM YÖNLERİYLE' GÖZDEN GEÇİRİLECEK

    Toplantıda, Türkiye-İran ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği ve ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir."

    İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor! Masada birçok anlaşma var

    TERÖRE KARŞI ORTAK MÜCADELE TALEBİ İLETİLECEK

    Türkiye Gazetesi'nin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İran ile Türkiye arasındaki üst düzey diyaloğun devamı bakımından Reisi'nin ziyareti önemli bir aşamayı ve ortak gündemde yer alan meseleleri ele almak için uygun bir vesileyi oluşturuyor.

    Türkiye-İran arasındaki 530 kilometrelik sınıra dikkat çeken kaynaklar, başta terör örgütü PKK ve İran’daki uzantısı PJAK olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesine yönelik talebin Reisi’ye iletileceğini belirtiliyor.

    İRAN İLE 10 ANLAŞMA İMZALANACAK

    Reisi’nin Ankara ziyareti kapsamında kültür, bilim, medya, içişleri, taşımacılık, ticaret ve ekonomi gibi alanlarda yaklaşık 10 anlaşmasının imzalanması öngörülüyor. İran’la 2012'de 22 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi, yaptırımlar ve salgın nedeniyle azalmıştı. Güncel ticaret hacminin yaklaşık 6 milyar düzeyinde olduğu belirtilirken, bu rakamın 30 milyar dolar düzeyine çıkarılması amaçlanıyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı, Türkiye Gazetesi
    İbrahim ReisiİranTürkiye
    Haberler > Gündem > İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor! Masada birçok anlaşma var
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