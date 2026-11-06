Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2026 etkinliğinde açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2026 etkinliğine katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Akademi, medya ve sivil toplum camiamızın değerli mensupları, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 10.sunu düzenlediğimiz TRT World Forum'un açılışında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Dünyanın farklı köşelerinden foruma teşrif eden tüm misafirlerimize, Türkiye'ye ve İstanbul'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İki gün boyunca önemli konuların ele alınacağı geniş bir yelpazede güncel ve kritik meselelerin tartışılacağı formun ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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Enerjiden ekonomiye, yapay zekadan ulaştırmaya, bölgesel krizlerden, küresel sınamalara pek çok başlığın istişare edileceği bu platforma değerli fikirleriyle katkı sunacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Türkiye'nin marka organizasyonlarından biri haline gelen TRT World Forum'u bu yılda başarıyla tertipleyerek bizleri bir araya getiren TRT yönetimine aynı şekilde tebriklerimi ve şükranlarımı iletiyorum.



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