Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binasının 2028'de açılacağını belirten Erdoğan, "Devletleri güçlü kılan adalettir. Suçlunun cezasını çekmediği düzende huzur olmaz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada kürsüye çıkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Aziz İstanbullular, Adalet Teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nın açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Eser ve hizmet siyasetimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içerisinde sizlerin huzurundayız. Birazdan resmi açılışını yapacağımız yeni adalet sarayımızın İstanbul'umuz, yargı teşkilatımız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bildiğiniz üzere daha önce dağınık halde bulunan 3 ayrı binayı yani eski Gaziosmanpaşa Adliyesi ile ek binalarını burada tek bir çatı altında birleştirdik. Bunu yaparken adalet hizmetlerinin daha etkin, daha hızlı sunulan hizmetin saygınlığına uygun şekilde verilmesini hedefledik. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız, aynı şekilde adliye personelimizin tamamı görevlerini daha iyi koşullarda yerine getirsin, altyapıdan kaynaklı hiçbir sorunla karşılaşmasın istedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

29 KATTAN OLUŞUYOR

Taşınma işlemlerinin sona ermesiyle birlikte yeni hizmet binamız faaliyete geçti. Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı modern ve işlevsel yapısıyla gerçekten göz dolduruyor. Yaklaşık 90 bin metrekare kapalı alana sahip bu bina, 7'si bodrum katı, 21'i normal kat ve 1 çatı katı olmak üzere toplam 29 kattan oluşuyor. Binada 160 adet Cumhuriyet Savcısı Odası, 136 adet Hakim Odası ve 14 adet Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Odası var. 113 adet duruşma salonuna ilave olarak toplamda 360 kişilik 2 büyük duruşma salonumuz bulunuyor. Ayrıca 317 araçlık otopark alanı da burada hizmet verecek. Sağlık ünitesinden market ve mağazaya postane ve banka şubesinden sosyal hayat alanlarına buradaki her bölüm yüksek bir kalite standardıyla hizmet sunacak.

Yeni adliye binamızın iç mekan tasarımı çağdaş adli hizmetlere uyumlu olarak düzenlendi. Ön bürolar ve duruşma salonları ileri teknolojili bilişim altyapısıyla donatıldı. 1.791.000 kişiyi kapsayan yeni adliyemizin bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Adalet Bakanlığımızı ve emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum.

Sizlerin de gayet iyi bildiği şu gerçeği bugün tekrar ifade etmek isterim. Toplumları ve devletleri güçlü kılan her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem yaşama imkanı bulamaz. Haklıya hakkının teslim edilmediği, kanunların hakkaniyetle uygulanmadığı, zalimin zorbanın suçlunun işlediği cürmün cezasını çekmediği bir düzende huzur sağlanamaz. Toplumun bütün kesimlerine güven veren doğru, adil ve etkili işleyen bir yargı sistemi toplumsal huzur ve barışın anahtarıdır. Aynı şekilde geç gelen adaletin sadra şifa vermediğini vicdanları kanatmakla kalmayıp devletle vatandaş arasındaki bağın da yıpranmasına sebep olduğunu geçmiş tecrübelerimizden hepimiz çok iyi biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

Bizim tüm çabamız, tüm gayemiz bugün burada olduğu gibi bütün yatırımlarımız adaletin gecikmeden tecelli etmesi içindir. Adli ve idari yargıda yaptığımız reformların, düzenlemelerin, kanun değişikliklerinin ve dijital dönüşümün odağında diğer pek çok hedefle birlikte yargılama sürelerinin kısaltılması vardır. Adalet Bakanlığımızın son dönemde hayata geçirdiği ALO Adalet gibi davalarda hedef, süre uygulamalarının sağlanmasıdır.

Yeni adalet sarayları koşullarının iyileştirilmesini bu bakımdan çok önemli görüyoruz. Yargı faaliyetlerinin yerine getirildiği binaların gerek mimari, gerek tefrişat, gerekse teknik donanım açısından yeterli şartlara sahip olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde adliyelerimizi teknolojik araç ve ekipmanlarla güçlendirdik. Adalet hizmet binalarımızı çağın ihtiyaçlarını karşılayan, engelli vatandaşlarımızın rahatça istifade edebilecekleri bir yapıya kavuşturduk.

2002'DEN BU YANA ADALET ALANINDA NELER YAPILDI?

2002'den bugüne Türkiye genelinde 306 adet adliye hizmet binası için 226 milyar 830 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Daha önce hastanelerde elverişsiz şartlarda hizmet veren adli tıp kurumlarını ileri teknolojiye sahip yeni ve müstakil hizmet binalarına taşıdık. Aynı dönemde adalet hizmetlerini geliştirmek için yalnızca İstanbul'da 43 milyar 494 milyon liralık yatırım yaptık. Küçükçekmece, Kadıköy, Çatalca, Bakırköy, Silivri, İstanbul Çağlayan ve İstanbul Anadolu Adalet Sarayları'nı şehrimize kazandırdık. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ni inşa ederek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. İstanbul Adli Tıp Binası, Kartal Adalet Binası ve Bakırköy Adalet Binası Sosyal Tesisini ise restorasyona tabi tutarak dönüştürdük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adalet' mesajı: Suçlu cezasını çekmezse huzur olmaz

Ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim merkezlerinden oluşan 14 yeni yapıyı da aynı şekilde tamamlayarak hizmete aldık. İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası'nın inşası devam ediyor. Onu da inşallah 2028'de tamamlayıp faaliyete alacağız. Proje aşaması sona eren Büyükçekmece Adalet Binası'nın ihalesini de gerçekleştirerek yapımına başlayacağız. Diğer taraftan Çağlayan ek adalet binası için adliyeye yakın mesafede 300 bin metrekare kullanım alanına sahip yeni bir bina yapmayı planlıyoruz.

Artan dosya sayısı nedeniyle İstanbul Anadolu Adliyesi'nin fiziken artık yetersiz kalmaya başladığını görüyoruz. Bunun önüne geçebilmek amacıyla Ümraniye ilçemizde yaklaşık 200 bin metrekarelik yeni bir adliye inşa etmeyi hedefliyoruz. Adalet hizmetlerinin daha nitelikli sunulması, vatandaşlarımızın bu hizmetlere daha hızlı ulaşabilmesi, gecikmelerin ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adalet' mesajı: Suçlu cezasını çekmezse huzur olmaz

Tabi burada şuna da dikkatinizi çekmek durumundayım. Modern, geniş, konforlu mekanlar kuşkusuz hizmetin ifasında önemlidir. Ama binalar insanla anlam kazanır. Gerçek misyonunu insanla icra eder. Cam, çelik ve betondan müteşekkil bu yapıyı gerçek manada bir adalet sarayına çevirecek olan sizlerin gayretleridir, emekleridir, çalışmalarıdır. Özellikle adalet hizmetlerinde asıl olan mesuliyet sahiplerinin devlete ve millete karşı sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesidir. Konumu, unvanı, makamı ne olursa olsun bir kamu görevlisinin ilk vazifesi milletin emanetinin hakkını vermektir. Yargımız için emanetin hakkını vermek ise adliyenin kapısını adaletin kapısı haline getirerek olur. Zengin fakir ayırt etmeksizin bu kapıyı özellikle kapıya gelen herkese hakkına erişeceğini hissettirmekle olur.

Toplumun adaleti olan güvenini korumakla, hak ve hakikat bayrağını yere düşürmeden layıkıyla taşımakla, hukukun temel ilkelerini her şart altında gözetmekle olur. Yani makam, mülk, mal, altın, gümüş kimse için kalıcı değildir. Asıl marifet yaralı gönülleri tamir edebilmektir. İşin özü işte budur. Mahzun gönülleri adaletle teskin etmektir. Ben burada görev yapan ve yapacak olan her bir yargı çalışanımızın bu hassasiyetle hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."

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