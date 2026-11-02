Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stratejik ortaklığı güçlendirecek kritik ziyaret: 8 yıl sonra Güney Kore çıkarması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine Seul'e hareket etti. İki ülke arasında stratejik ortaklık ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı ziyarette yeni anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî temaslarda bulunmak üzere eşi Emine Erdoğan'la birlikte sekiz yıl aradan sonra Güney Kore'ye gitti.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin hedeflendiği ziyarette, savunma sanayii, nükleer enerji, ticaret ve teknoloji alanlarındaki iş birliklerinin gündeme gelmesi öngörülüyor.

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YENİ HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

2025 yılı verilerine göre iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 11,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2021-2025 dönemini kapsayan beş yıllık süreçte toplam ikili ticaret hacmi 50,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yeni ticaret hacmi hedefi ise 15 milyar dolar.

İki ülke son dönemde, özellikle Altay ana muharebe tankı projesi başta olmak üzere, savunma sanayisi alanındaki iş birliğini çeşitli projelerle sürdürüyor.

SİNOP'TA YAPIMI PLANLANAN NÜKLEER SANTRAL MASADA

Sinop'ta inşa edilmesi planlanan ikinci nükleer santral projesinde Güney Koreli şirketlerle görüşmelere de ağırlık veriliyor.

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