Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 yıl sonra Güney Kore'ye kritik ziyaret! Seul'de anlaşmalar imzalanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine Seul'ü ziyaret edecek. İki ülke arasında stratejik ortaklık ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı ziyarette yeni anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Güney Kore basını ise Erdoğan'ın sekiz yıl aradan sonra ülkeye gerçekleştireceği ilk ziyarete ve hazırlanan resmi programa yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Güney Kore'nin başkenti Seul'ü ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ziyaretin Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine gerçekleştirileceğini duyurdu.

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STRATEJİK ORTAKLIK MASAYA YATIRILACAK

Duran, 3 Kasım Salı günü yapılacak resmi görüşmelerde Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığın bütün boyutlarıyla değerlendirileceğini bildirdi.

Görüşmelerde güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması, iki ülke arasındaki ilişkilerin hukuki temelini güçlendirecek çeşitli belgelerin imzalanması planlanıyor.

Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmi görüşmelerde, iki ülke arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak; güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecektir."

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GÜNEY KORE BASINI: ERDOĞAN SEKİZ YIL SONRA GELİYOR

Güney Kore merkezli The Korea Herald gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin hazırlıkları haberleştirdi.

Gazete, Erdoğan'ın sekiz yıl aradan sonra Güney Kore'ye ilk ziyaretini gerçekleştireceğine işaret etti.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung'un açıklamalarına dayandırılan habere göre, 3 Kasım Salı günü Erdoğan ile Lee Jae Myung arasında ikili görüşme yapılacak.

Görüşmenin ardından mutabakat zaptı imza töreni düzenlenecek ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee, Erdoğan onuruna resmi öğle yemeği verecek.

İKİ ÜLKE İÇİN 70. YIL HAZIRLIĞI

The Korea Herald, iki liderin son olarak Kasım 2025'te Ankara'da ikili görüşme gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Haberde ayrıca Türkiye ile Güney Kore'nin 2027 yılında diplomatik ilişkilerinin 70. yıl dönümünü kutlayacağı bilgisine yer verildi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un aynı hafta Doğu Timor Cumhurbaşkanı Jose Ramos-Horta'yı da ağırlayacağı aktarıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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