Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Hava Kuvvetleri'nin 113'üncü kuruluş yıl dönümünü paylaşımı! "Selam olsun"

1911 yılında kurulan Türk Hava Kuvvetleri'nin bugün 113'üncü kuruluş yıl dönümü. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya aracılığıyla hava şehitlerini rahmetle yad ederek hava kuvvetleri mensuplarına ise selamlarını iletti.

1 Haziran 1911 tarihinde kurulan Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşına girdi. Türkiye'yi havadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan Türk Hava Kuvvetleri'nin 113'üncü kuruluş yıl dönümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik paylaşımı yaptı.

"ŞEHİTLERİMİZİ YAD EDİYOR MENSUPLARIMIZI SELAMLIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatan'ımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hava şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.