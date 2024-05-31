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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan yeni atama ve görevden alma kararı
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de bakanlıklardaki müfettişlikler için yeni atama ve görevden kararları yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yeni atama ve görevden kararları yayımlandı.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Ali AKKURT ve Embiya Yıldırım, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararı - 1. Resim
 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişliklerine Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz, Mustafa Babür atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararı - 2. Resim
 
Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ve Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş görevden alındı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişliklerine, Yunus Emre Asil, Emre Akgün, Mustafa Mermer, Sefa Alagöz, Harun Ünal, Esra Dursun ve Sefa Kaya atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararı - 3. Resim
 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişliğine Sezai Yücel atandı. Aynı zamanda Başmüfettişliklere Yusuf Oğuz Dündar, Hasan Çağlayankaya, Onur Eminoğlu, Asuman Bora, Samet Doğan ve Fatih Diler getirildi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığında açıkta bulunan Başmüfettişliğe ise Bayram Mavi, Hanifi Pakdemir, Oğuzhan Uzuner, Talha Koç ve Pınar Bilgen atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Başkontrollüğüne ise Meryem Koşar getirildi.
 
Stajyer Hazine Kontrollüğüne ise atanan isimler şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararı - 2. Resim
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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