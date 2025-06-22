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"Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan gözaltına alınmıştı! Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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&quot;Cumhurbaşkanına tehdit&quot; suçundan gözaltına alınmıştı! Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi
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Gazeteci Fatih Altaylı, kendisine ait Youtube kanalındaki söylemleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Altaylı "cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla 'cumhurbaşkanını tehdit' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli Altaylı, üzerine atılı suçlamadan Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Altaylı, ilerleyen saatlerde savcılıkta ifade verecek.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığının devamına ilişkin bir anket paylaşan Altaylı'nın soruşturma açılmasına neden olan sözleri şu şekilde:

"Şu an AK Parti seçmeni ve MHP seçmenin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez. Geçmişine bak bu milletin yakın geçmişinden de söz etmiyorum, uzak geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş bir millettir, hoşuna gitmediği zaman. Az buz değildir öldürülen, intihar ettirilen padişahlar... "

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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