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Dün gözaltına alınmıştı! Fatih Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı: Tehdit aklımın ucundan geçmez

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dün gözaltına alınmıştı! Fatih Altaylı&#039;nın ifadesi ortaya çıktı: Tehdit aklımın ucundan geçmez
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gözaltına alınan Fatih Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı. Altaylı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik herhangi bir tehdit veya hakaret aklımın ucundan dahi geçmez eleştiri hakkımı her zaman kullanmışımdır ancak tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, 20 Haziran tarihinde sosyal medya kanalından paylaştığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı ve 'tehdit içerikli sözler’ yayınladığı iddiasıyla soruşturma başlatılıp dün gözaltına alındı.

İsmail Saymaz,Fatih Altaylı'nın ifadesini paylaştı. 

İşte Altaylı'nın ifadesi: 

"Söz konusu yayın ve cümleler bana aittir, ancak Cumhurbaşkanını ne tehdit nede hakaret maksadım vardır. Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaydı Hayat şartı ile Cumhurbaşkanlığı yapmasına onay verip vermedikleri sorulmuş, vatandaşların yüzde yetmişi de böyle bir Anayasa değişikliğine onay verip vermeyeceklerini söylemişti.

Dün gözaltına alınmıştı! Fatih Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı: Tehdit aklımın ucundan geçmez - 1. Resim

"TEHDİT AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZ"

Bende bu konu ile ilgili yorumumda Türk halkının tanzimattan bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını söyledim.

Ve Türk Halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirisel bir tutum takınabildiğini Padişahlık döneminde bile Cuma selamlıklarında Padişahları eleştirdiğini tarihe meraklı bir AFYONCU gibi yakın tarihimiz üzerine uzman bilim insanları ile de defalarca televizyonlarda entelektüel kimliğimle ifade ettim. Bu gibi örnekleri daha önce gerek Murat BARDAKÇI gerek Erhan konuşmuşluğumuz vardır. Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi.

Dün gözaltına alınmıştı! Fatih Altaylı'nın ifadesi ortaya çıktı: Tehdit aklımın ucundan geçmez - 2. Resim

Olayın bu şekle büründürüldüğünden ve sadece tarihi bilgi vermeye yönelik sözlerimin bilinçli bir çarpıtma ile sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum gibi algılatılmasından ben sorumlu değilim. 45 yıllık meslek hayatımda son 30 yılda sayısız televizyon programı ve sayısız köye yazısı kaleme aldım.

Bunların herhangi birisinde bırakın Cumhurbaşkanını herhangi bir vatandaşı dahi tehdit etmişliğim yoktur. Bu suçlama ile hakkımda dava dahi açılmadı. Burada da tehdit maksadım olmadığı gibi şahsen tanıdığım Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik herhangi bir tehdit veya hakaret aklımın ucundan dahi geçmez eleştiri hakkımı her zaman kullanmışımdır ancak tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir"

FATİH ALTAYLI NE DEDİ?

Programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığının devamına ilişkin bir anketi paylaşan Altaylı'nın soruşturma açılmasına neden olan söylemleri şöyle: 

"Şu an AK Parti seçmeni ve MHP seçmenin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez. Geçmişine bak bu milletin yakın geçmişinden de söz etmiyorum, uzak geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş bir millettir, hoşuna gitmediği zaman. Az buz değildir öldürülen, intihar ettirilen padişahlar... "

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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