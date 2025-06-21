Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Fatih Altaylı gözaltına alındı

Fatih Altaylı gözaltına alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Altaylı gözaltına alındı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazeteci Fatih Altaylı Teşvikiye'deki evinde gözaltına alındı. Altaylı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit suçundan gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldüğü öğrenildi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında son dakika gelişme... Kişisel Youtube kanalı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ve tehditler savuran Altaylı, Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı. 

ERDOĞAN'A TEHDİT SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

TGRT Haber Muhabiri Hanefi Bayar, savcılıktan yapılan açıklamayı aktardı. Fatih Altaylı, 20 Haziran'da kişisel Youtube kanalından yaptığı yayındaki sözlerinden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla hakkında başlatılan resen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altaylı'nın Teşvikiye'deki evine giderek gözaltı işlemini gerçekleştirdi.

4 GÜN İÇİNDE SAVCILIĞA SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Altaylı, ekipler tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Fatih Altaylı'nın 4 gün içinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Wagner Pina transferini KAP'a bildirdi!Polislik kaç YKS puanı istiyor? YKS polislik taban-tavan puanları merak konusu oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi"nin sonuç bildirgesi yayımlandı: Her kim engel olursa halk karşısında - Gündem"Her kim engel olursa halk karşısında"Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşı bitirme planı! İstanbul'da planlanan toplantıyı Hamaney veto etti - GündemTrump ve Erdoğan'ın savaşı bitirme planı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moratinos’u kabul etti - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Moratinos’u kabul ettiCamide baygın bulundu, hastanede hayatını kaybetti - GündemCamide baygın bulundu, hastanede hayatını kaybettiHemen ekipleri aradılar! Sahile gezmeye çıkan vatandaşlar korkunç manzara ile karşılaştı - GündemSahilde korkunç manzaraKilis'te motosiklette 209 bin captagon ele geçirildi - GündemKilis'te motosiklette 209 bin captagon ele geçirildi
Sonraki Haber Yükleniyor...