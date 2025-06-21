Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı Teşvikiye'deki evinde gözaltına alındı. Altaylı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit suçundan gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldüğü öğrenildi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında son dakika gelişme... Kişisel Youtube kanalı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ve tehditler savuran Altaylı, Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı.

ERDOĞAN'A TEHDİT SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

TGRT Haber Muhabiri Hanefi Bayar, savcılıktan yapılan açıklamayı aktardı. Fatih Altaylı, 20 Haziran'da kişisel Youtube kanalından yaptığı yayındaki sözlerinden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla hakkında başlatılan resen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altaylı'nın Teşvikiye'deki evine giderek gözaltı işlemini gerçekleştirdi.

4 GÜN İÇİNDE SAVCILIĞA SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Altaylı, ekipler tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Fatih Altaylı'nın 4 gün içinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

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