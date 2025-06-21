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İBB soruşturmasında tutuklanan isimlerden çarpıcı ifade! Çikolata paketlerinin içinde ne vardı?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İBB soruşturmasında tutuklanan isimlerden çarpıcı ifade! Çikolata paketlerinin içinde ne vardı?
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Mustafa Keleş ve Murat Keleş'in ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli Mustafa Keleş, Murat Gülibrahimoğlu'ndan 5 milyon lira nakit para aldığını belirtirken; Murat Keleş ise "Amcamın yanına özel günlerde çikolata paketleri şeklinde paketler gelirdi ancak ben bu paketlerin içerisinde ne olduğunu bilmiyordum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'rüşvet almak' suçundan tutuklanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile 'rüşvet almak', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından tutuklanan yeğeni Murat Keleş'in Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifade ortaya çıktı.

"5 MİLYON LİRAYI NAKİT VERDİ"

İfadesinde inşaat mühendisi olduğunu söyleyen Mustafa Keleş, Murat Gülibrahimoğlu'nun kendisinin patronu olduğunu belirterek, "Bana, içinde kiracısı olan bir daireyi üzerime alırsam kiracıyı daha kolay tahliye edebileceğimi söyledi, ben de kabul ettim. Herhangi bir para vermedim, Gülibrahimoğlu 5 milyon civarında parayı bana nakit olarak verdi. Ben de parayı kendi hesabıma yatırarak 2 şahıs adına bankadan havale yaptım. Ben babamla çalışmadım, ayrıca babamın çalıştığım şirkete 125 milyon lira para gönderdiği hususunda bir bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

"ÇİKOLATA PAKETLERİ GELİRDİ, İÇLERİNDE NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Şüpheli Murat Keleş ise ifadesinde İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de tercüman olarak çalıştığını belirterek, "Fatih Keleş benim amcamdır. Amcamın yanına para getirip götüren kimseyi görmedim. Amcamın yanına özel günlerde çikolata paketleri şeklinde paketler gelirdi ancak ben bu paketlerin içerisinde ne olduğunu bilmiyordum. Ben kimseden para almadım, Ekrem İmamoğlu ve İBB dosyasında adı geçen diğer şahıslarla herhangi bir bağlantım yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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