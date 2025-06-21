Fatih Altaylı neden gözaltına alındı? Savcılığa sevk edilmesi bekleniyor

Gazeteci Fatih Altaylı Teşvikiye'deki evinde gözaltına alındı. Altaylı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit suçundan gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın gözaltına alındığını bildirildi. Bunun üzerine "Fatih Altaylı neden gözaltına alındı?" sorusu arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

FATİH ALTAYLI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı'nın dün YouTube kanalında yayınlanan videosundaki ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.

'Cumhurbaşkanını tehdit' ile suçlanan Altaylı akşam saatlerinde Teşvikiye'deki evine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; "Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadelere yer verildi.

Altaylı, ekipler tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Fatih Altaylı'nın 4 gün içinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

FATİH ALTAYLI KİMDİR?

Fatih Altaylı, 1963 yılında Van'da doğdu. Türk, gazeteci, sunucu ve köşe yazarıdır. Habertürk'te yayınlanan Teke Tek adlı programın sunuculuğunu yaptı.

İlkokulu ve ortaokulu Çavuşoğlu Koleji'nde okuduktan sonra eğitimine Galatasaray Lisesi'nde devam etti. Galatasaray Lisesi mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nde bir süre devam etti ardından okulu bırakarak Basın Yayın Yüksekokulu'na geçti.

Gazeteciliğe, 1982 yılında Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başladı. 1986 yılında Güneş gazetesine geçti. Gelişim Yayınları'nda yazı işleri müdürlüğü yaptı.

1995 yılında Kanal D'de geçti ve Teke Tek programına başladı. Hürriyet gazetesi yazarı oldu. Ardından Kanal D'den ayrıldıktan sonra Show TV'ye geçti. Show TV ve Show Radyo'da radyo yayınlarını 1 yıl kadar devam ettirdi. Aynı yıl içinde Show TV'nin haber editörü oldu.

1996 yılında Show TV'den ayrıldıktan sonra Kanal D'ye geri dönüp Doğan Yayın Grubu'nda çalışmaya başladı.

Çalıştığı gazeteler ve televizyon kanalları şunlardır;

Cumhuriyet (1982-1986) Güneş (1986-1992) Hürriyet (1995-2005) Sabah (2005-2007) Kanal D (1995) Show TV (1995-1996) Kanal D (1996-2005) Cine5 (2000-2002) (ortak yayın) atv (2005-2007) Kanal 1 (2007-2008) Habertürk (2008-günümüz)