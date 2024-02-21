Cumhuriyet'in haberi alay konusu oldu! "Kalorifer peteği" dedikleri KAAN, bugün uçtu

Milli muharip uçağımız KAAN'ın bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamlaması, büyük gurur yaşattı. Cumhuriyet'in 2 yıl önce KAAN'ın üretilen ilk parçasını "kalorifer peteği" diyerek manşetine taşıması ise yeniden gündeme geldi. Söz konusu haberi hatırlatan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, "Milli muharip uçağımızın ilk parçası üretildiğinde müzmin muhalifler neler demişti hatırlıyor musunuz?" dedi.

Milli muharip uçağımız KAAN bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Gururlandıran gelişmenin ardından 2021 yılında Cumhuriyet'te yer alan bir haber ve sosyal medya hesaplarından yapılan bir paylaşım yeniden gündeme geldi.

ÜRETİLEN İLK PARÇASIYLA DALGA GEÇMİŞLERDİ

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, o dönemde muharip uçağımıza ait ilk parçanın üretimini gerçekleştirdiklerini açıklamış ve bir fotoğraf paylaşmıştı. Kotil, "Milli muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." demişti.

"KALORİFER PETEĞİ GİBİ" DENİLMİŞTİ

Kotil'in paylaştığı fotoğraf bazı kesimler tarafından tiye alınmış, Cumhuriyet'te ise söz konusu gelişme için "Yerli uçağın ilk parçası' tartışmalara neden oldu: 'Kalorifer peteği gibi" denilmişti.

VARANK YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ: MÜZMİN MUHALİFLER NE DEMİŞTİ?

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank bugün KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlanmasının ardından söz konusu paylaşımı yeniden gündeme getirdi. Varank, "KAAN bugün göklerde. Ama o uçamasın diye yapılanları unuttuk mu?Milli Muharip Uçağımızın ilk parçası üretildiğinde müzmin muhalifler neler demişti hatırlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından sosyal medya kullanıcıları da Varank'ın paylaşımının altına yorum yaptı. O yorumlardan bazıları şu şekilde:

ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "kalorifer peteği" benzetmesinin ardından yaptığı bir açıklamada, "Daha önce yapılmayan, başlasa da ilerlemeyen, hatta sabote edilen, Gazi’nin hayali “İSTİKBALİ” milletimize hamdolsun biz yaşattık. Ama daha gidecek çok yolumuz var…

İşte dün “Parçası kalorifer peteğine benziyor” diyerek aşağıladıkları millî muharip uçağımız KAAN’ı hangardan çıkardık. Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağı HÜRJET’in, ağır sınıf taarruz helikopterimiz ATAK-2’nin, ANKA-3 insansız savaş uçağımızın çok kritik aşamalarına şahitlik ettik. Biz sadece uçak, helikopter, uydu, tank, füze, silah üretmiyoruz. Biz teknoloji üretiyoruz, hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz." demişti.