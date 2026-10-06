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“Daltonlar” suç örgütüne 14 ilde operasyon: 26 gözaltı

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“Daltonlar” suç örgütüne 14 ilde operasyon: 26 gözaltı
Başlık Resmi“Daltonlar” suç örgütüne 14 ilde operasyon: 26 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 12’si adli süreçte çocuk olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturma çerçevesinde, Çankaya ilçesinde bir iş yerine 30 Eylül’de uzun namlulu silahla yapılan saldırı ile alakalı gerçekleştirilen çalışmalarda kamuoyunda "Daltonlar" olarak tanınan suç örgütüyle ilişkisi belirlenen 12’si adli süreçte olan çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 30 Eylül 2026 tarihinde yeni nesil suç örgütleriyle ilişkili oldukları tespit edilen şahıslar tarafından Çankaya ilçesinde olan bir iş yerine uzun namlulu silahla yapılan saldırı eylemine katıldıkları belirlenen, 3’ü adli süreçte olan çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheli tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

2 Ekim 2026 tarihinde mevcutlu olarak hazır edilen 5 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Olaya iştiraki olan diğer şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda ele geçirilen delillerin incelenmesi neticesinde, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü ile ilişkileri belirlenen 12’si adli süreçte olan çocuk olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

6 Ekim 2026 tarihinde 14 ayrı şehirde şüphelilere ait adreslerde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan arama faaliyetleri sonucunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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