Değişimci ruha dönelim! AK Parti raporunda ‘isimlerle sınırlı kalmayalım’ tespiti

İşte AK Parti’deki öz eleştiriler: Yenilikçi, değişimci ve reformcu kimliğimize geri dönülmeli. Yeni bir hikâye yazılmalı. Hukuka güven sağlanmalı.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in başkanlığında bir süredir milletvekilleri ile seçim sonuçlarının değerlendirildiği istişareler tamamlandı. Bu kapsamda, bugüne kadar 5 toplantı yapıldı. Edinilen bilgilere göre, toplantılarda seçim başarısızlığının en önemli nedenleri hayat pahalılığı, kampanya sürecindeki yanlışlıklar; doğru aday tespiti yapılmaması, teşkilatların isteksizliği ve hastane randevularında yaşanan problemler olarak gösterildi.

HİKÂYEMİZ ESKİDİ

Bazı milletvekilleri “Bizim bir hikâyemiz vardı, ama bu hikâye artık yok. Aslında 2019’da seçmenin verdiği mesajla yeniden bir hikâyenin yazılması gerekiyordu. Bunu yapmadık. AK Parti’nin kuruluş felsefesindeki en önemli unsur, bu partinin yenilikçi ve reformcu bir parti olmasıydı. AK Parti bu ülkenin çimentosuydu. Nerede bu çimento? Aleviler nerede, Kürtler nerede? Türkiye’de şu anda hukuk sistemine güven duyulmuyor. Bu nedenle ekonomiye de güven yok. Eğer bu iki unsurda güven tesis edilirse, AK Parti’nin yeni hikâyesinin başlangıcı olur. AK Parti’nin oy oranları en az 10 puan artar. Yeni bir hikâye yazamazsak, işimiz zor” görüşü dile getirildi.

EYT’DE YANLIŞ YAPILDI

Toplantıda, temmuz ayında emeklilere enflasyonun üzerinde zam yapılması gerektiğini söyleyen milletvekilleri de oldu. Ancak bu öneriye “Hangi kaynakla bunu yapacaksınız. Durum ortada. Emeklilikle ilgili en yanlış adım EYT oldu. Onun getirdiği fatura ödeniyor şu anda. Bu tip öneriler ülkenin hayrına olmaz” gerekçesiyle itiraz edildi.

LÜKS HAYAT GÖRÜNTÜLERİ

Ayrıca, seçim sürecinde yapılan bazı yanlışların sonrasında da devam ettiğine dikkat çekilerek, özellikle ‘Lüks ve şatafat’ görüntülerinin kamuoyunda tepki çektiği dile getirildi. Seçim sürecinde ‘Çakarlı makam araçları’ ile yapılan çalışmaların vatandaşı kızdırdığı belirtildi.







