Dehşete düşüren olay! Valilik önünde karısını boğmaya çalıştı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Samsun'da valilik bahçesinde bir adam boşanma aşamasında olduğu karısını boğmaya çalıştı. Küçük çocuklarının gözü önünde gerçekleşen olaya polisler anında müdahale etti. Çift, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Dehşete düşüren olay Samsun'un İlkadım ilçesindeki Samsun Valiliği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Valiliği binasında bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğünde hizmetli kadrosunda çalışan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen karı-koca arasında ilk olarak sözlü tartışma çıktı.
ÖNCE VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
Akabinde koca, kadına saldırarak yere yatırdı. Yerde yatan kadının boğazını sıkarak boğmaya çalışan şahsa ilk olarak olay yerinde bulunan vatandaşlar müdahale etti.
Valilikte görevli polisler de hızla olay yerine geldi.
Genç çiftin küçük yaştaki çocuğunun gözü önünde yaşanan olaya müdahale eden polisler durumu kontrol altına aldı. Karı-koca ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı