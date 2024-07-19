Dehşete düşüren olay! Valilik önünde karısını boğmaya çalıştı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Temmuz 2024 14:42 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 15:27 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da valilik bahçesinde bir adam boşanma aşamasında olduğu karısını boğmaya çalıştı. Küçük çocuklarının gözü önünde gerçekleşen olaya polisler anında müdahale etti. Çift, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.