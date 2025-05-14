DEM Parti sahaya iniyor! İl il gezecekler... Verilecek mesaj belli oldu

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından DEM Parti harekete geçiyor. "Ortak Vatan" vurgusu yapan DEM Partili milletvekillerinin il il gezerek Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı anlatacakları belirtildi.

İmralı'da teröristbaşı Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısından sonra terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini toplamış, 12 Mayıs tarihinde yapılan açıklama ile kendilerini feshedip silah bırakma kararı aldıklarını ilan etmişti.

KRİTİK EŞİK AŞILDI

Terör örgütünün kendini fesih kararı almasıyla Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik aşıldı. Gözlerin çevrildiği DEM Parti'de ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İL İL GEZECEKLER

A Haber'e konuşan DEM Parti kaynakları, 16-18 Mayıs tarihinde sahaya ineceklerini ve yapılacak çalışmaları anlattı. 'Ortak Vatan' vurgusu yapan DEM Parti, 16-17-18 Mayıs tarihlerinde sahaya inecek. DEM Partili milletvekilleri il il gezerek Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı anlatacak.

"ORTAK VATAN" VURGUSU

DEM Parti kaynakları, "Bu süreçte ne yenen var ne de yenilenen. Kazanan Türkiye olacak. Silahlar susacak 40 yıllık sorun tarihe karışacak. Herkesin buna gönlünce sevinip mutlu olması gerekiyor. Bizler de ziyaretlerimizde süreci anlatacağız ortak vatan vurgusu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Dün DEM Parti'nin grup toplantısında konuşan Eş Başkan Tuncer Bakırhan bölünme tartışmalarına tepki göstermiş ve "Artık bölünme lafları tozlu raflarda yerini almıştır." demişti.

DEM PARTİDE TOPLANTI TRAFİĞİ

DEM Parti'de önümüzdeki pazartesi günü kritik bir toplantı trafiği yaşanacak. Genel merkezde Parti Meclisi ve milletvekili toplantıları yapılacak. Toplantıda hem terörsüz Türkiye süreci ile ilgili parti kurulları bilgilendirilecek hem de bundan sonraki yol haritası ele alınacak.

Pervin Buldan

PERVİN BULDAN, TBMM BAŞKANVEKİLİ Mİ OLACAK?

Öte yandan 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden DEM Parti'li TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine gelecek olan ismin de pazartesi günü yapılacak toplantıda netleşmesi bekleniyor. Önder'in yerine daha önce de TBMM Başkanvekilliği yapan aynı zamanda İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın geleceği ifade ediliyor. TBMM Başkanvekilliği koltuğu için ismi geçen bir diğer isim ise DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar.

DEM PARTİ KONGRE TARİHİNİ NETLEŞTİRECEK

Toplantıda DEM Parti'nin kongre takvimi de konuşulacak. Normalde ekim ayında yapılması gereken 3. Olağan Kongre'nin daha erkene alınabileceği belirtiliyor. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın görevlerine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek daha güçlü bir MYK'nın oluşturulacağı belirtiliyor.