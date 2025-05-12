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DEM Parti'den PKK fesih kararına ilk yorum: Artık gerekçe kalmadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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DEM Parti&#039;den PKK fesih kararına ilk yorum: Artık gerekçe kalmadı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Terörsüz Türkiye' sürecinde PKK'dan uzun süredir beklenen açıklama geldi. 5-7 Mayıs tarihlerinde kongre düzenleyen terör örgütü, fesih ve silah bırakma kararını duyurdu. DEM Parti, PKK'nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadeleyi sonlandırması kararlarına dair açıklama yaptı.

Terör örgütü PKK, İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından kendini feshettiğini ve silah bıraktığını yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir adım olan açıklamada, "PKK’nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararları alınarak, PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı" denildi.

DEM Parti'den, terör örgütü PKK'nın söz konusu kararına ilişkin ilk açıklama geldi.

DEM Parti'den PKK fesih kararına ilk yorum: Artık gerekçe kalmadı - 1. Resim

"UMARIM BU SÜRECİ BARIŞLA TAÇLANDIRIRIZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MYK toplantısı öncesi basın mensuplarına değerlendirmede bulundu. Bakırhan, "Kongre, Türkiye’ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye’yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ise kararla ilgili olarak, "Hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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