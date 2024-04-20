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DEM'den büyük skandal! Belediye aracı parçalanıp hurdaya satılmış

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
DEM&#039;den büyük skandal! Belediye aracı parçalanıp hurdaya satılmış

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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İstiklal Marşı okunmaması ve Türk bayrağının kaldırılması skandalıyla gündemdeki DEM Parti'den bir skandal daha... 31 Mart'ta DEM'den AK Parti'ye geçen Ağrı Patnos Belediyesine ait araçların parçalanıp hurdacıya satıldığı ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından kazandığı Mardin ve Diyarbakır belediye meclisi açılışlarında İstiklal Marşı okutmayan ve Türk bayraklarını kaldırtan DEM Parti'nin belediyeye ait araçları da hurdacıya sattığı ortaya çıktı.

DEM PARTİ BELEDİYE ARAÇLARINI HURDAYA SATMIŞ

Yerel Seçimlerde Ağrı Patnos Belediyesi DEM Parti'den AK Parti'ye geçmişti. AK Partili yeni dönem Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, DEM Parti döneminde Patnos Belediyesine ait araçların parçalanarak hurdacılara satıldığını açıkladı.

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DEM'den büyük skandal! Belediye aracı parçalanıp hurdaya satılmış - 1. Resim

Taşkın, yapılan incelemelerde belediyeye ait araçların parçalanarak hurdacılara satıldığını tespit ettiklerini ve bunun üzerine zabıta ekiplerinin hurdacıları gezerek arama yaptığını söyledi.

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DEM'den büyük skandal! Belediye aracı parçalanıp hurdaya satılmış - 2. Resim

Ekiplerin, araçların motorlarının, lastiklerinin ve yedek parçalarının satıldığını tespit etmesi üzerine açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, konunun takipçisi olacaklarını ve sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

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DEM'den büyük skandal! Belediye aracı parçalanıp hurdaya satılmış - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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