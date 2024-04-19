DEM'den bir skandal daha! Kazandığı belediyenin ismini değiştirdi

Mardin ve Diyarbakır'da meclis açılışlarında İstiklal Marşı okunmaması ve Türk bayrağının kaldırılması skandalıyla gündemdeki DEM Parti'den bir skandal daha geldi. DEM Parti, kazandığı Tunceli Belediyesi'nin ismini X ve Facebook platformlarında 'Dersim' olarak değiştirdi. X hesabı anında kapattı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından DEM Parti kazandığı belediyelerde büyük skandallara imza atmaya başladı. Mardin ve Diyarbakır'da İstiklal Marşı okutmayan ve Türk bayrağını kaldıran DEM, bu kez Tunceli'nin ismini 'Dersim' olarak değiştirdi.

TUNCELİ'NİN İSMİNİ 'DERSİM' YAPTI

DEM Parti, kazandığı Tunceli Belediyesi’nin resmi X hesabının ismini “Dersim Belediyesi” olarak değiştirdi. Yapılan isim değişikliği sosyal medyada gündem oldu.

X HESABI KAPATTI

“Dersim Belediyesi” olarak yapılan değişim sonrasında X platformu hesabı kapattı. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, söz konusu değişimin, X tarafından "kural hatası" olarak tanımlandığını söyledi:

"DEM Parti, Tunceli Belediyesi'nin resmi x hesabının ismi 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirildi. Profil adıyla birlikte hesap adını da değiştirince, x kural hatası olarak işaretleyip, hesabı kapattı."

X'in yanı sıra DEM Parti, Facebook'ta da aynı değişimi yaptı. Facebook, söz konusu değişimi engellemedi.