Meclis’te parlamento muhabirleriyle bir araya gelen DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çerçeve yasanın uygulanması, örgüt mensuplarının dönüşü, Meclis’te kurulması planlanan komisyon, İmralı görüşmeleri, infaz düzenlemesi, anayasa ve seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalar yapan DEM Parti yöneticileri, süreç için henüz kesin bir takvim bulunmadığını söyledi.

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Yasanın hayata geçmesi için teyit ve tespit mekanizmasının işletilmesi gerektiğini belirten Gülistan Kılıç Koçyiğit, sürecin örgüt ile devletin güvenlik bürokrasisi arasında yürüdüğünü ifade ederek, “En kısa zamanda yasanın hayata geçmesini gerektiren koşullar karşılıklı olarak sağlanacak ve yasa hayata geçecek. Bu bir ay sonra mı olur, iki ay sonra mı olur; kesin tarih vermek mümkün değil” dedi.

“KOMİSYON BİR AN ÖNCE KURULMALI”

Mecliste kurulması planlanan komisyonun üye sayısının netleşmediğini belirten Koçyiğit, “Henüz Meclis Başkanımızdan bir randevu talebi gelmedi. Ama önemli bir komisyon olacak. Bu komisyonun önüne koyacağı işler, özellikle bu yasama döneminde gerçekten büyük önem taşıyor. Sadece grubu olan partilerle kısıtlı bir temsil olmasın. Ama üye sayısı da etkinliği ortadan kaldıracak bir sayıya ulaşmasın” diye konuştu.

DEM'den terörsüz Türkiye değerlendirmesi: Yeni düzenleme yapılmalı

“İNFAZDA OTOMATİK TAHLİYE SÖZ KONUSU DEĞİL”

İnfaz düzenlemesine ilişkin de konuşan Koçyiğit, çerçeve yasanın henüz yürürlüğe girmediğini belirterek, otomatik tahliye gibi bir uygulamanın söz konusu olmadığını söyledi. Koçyiğit, “Cezaevlerinde tahliyeler gibi bir süreç yok. Cezaevleriyle ilgili, bu süreçten bağımsız olarak da infaz hukukunu temel alan bir düzenlemeye ihtiyaç var” ifadelerini kullandı. Koçyiğit, DEM Parti ile CHP arasında seçim ittifakı yapılmasına ilişkin sorular üzerine, bu konuda şu aşamada bir tartışma bulunmadığını kaydetti.

“SÜREÇ YENİ YASAL DÜZENLEMELERLE DESTEKLENMELİ”

Sezai Temelli ise, gazetecilerin İmralı’ya gitmesine yönelik taleplerinin uzun süredir devam ettiğini belirterek, parti olarak kendilerinin yanı sıra diğer siyasi partiler, gazeteciler, aydınlar ve farklı kesimlerden de adaya gitme talepleri bulunduğunu, ancak bu konuda henüz atılmış bir adım olmadığını aktardı. Temelli, 10 Ağustos’ta Meclis’ten geçen yasanın ilk adım olduğunu belirterek, sürecin yeni yasal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini, yasanın devamı için Meclisin daha fazla inisiyatif alması gerektiğini savunarak, “Süreci ilerletecek ve toplumla Meclisi buluşturacak bir çalışma dönemine ihtiyacımız var” açıklamasını yaptı.

DEM'den terörsüz Türkiye değerlendirmesi: Yeni düzenleme yapılmalı

“SEÇİM İTTİFAKI GÜNDEMİMİZDE YOK”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına yönelik formülüne ilişkin değerlendirmesinde Temelli, bu konunun DEM Parti’nin gündemde olmadığını söyledi. DEM Parti’nin önceliğinin sürecin nasıl ilerleyeceği olduğunu belirten Temelli, anayasa tartışmalarının da toplumsal bir zeminde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Temelli, “Gerçekten bir anayasaya ihtiyacımız var. Sivil bir anayasa dile getiriliyor. Sivil dediğimiz toplumun anayasasıdır. Bunun gereklerini sağlamak, bu iklimi oluşturmak bugün siyasetin önceliği olmalıdır” dedi.

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GÜLİSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT: ÖCALAN’IN KOŞULLARI DEĞİŞMEDİ

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı adasındaki koşullarında değişiklik olup olmadığı ve “villa” iddialarına cevap veren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, söz konusu yapının villa olmadığını, bir bina veya konuttan söz edildiğini belirtti. Öcalan’ın hâlen aynı yeri kullandığını ifade eden Koçyiğit, talep ettikleri değişikliğin kişisel konforla ilgili olmadığını savundu.

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