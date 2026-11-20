Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, HGS cezalarıyla ilgili tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kızının aracına da hatalı plaka okuması nedeniyle ceza geldiğini anlatan Uraloğlu, HGS kayıtlarının eşler arasında tartışmaya yol açtığını belirtti. Tüm icra işlemlerinin durdurulduğunu açıklayan Uraloğlu, Demet Akalın'ın hız sınırları eleştirisine de cevap verdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son dönemde vatandaşların tepkisine neden olan HGS ihlalli geçiş cezaları ve avukatlık ücretleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kendi ailesinin de hatalı HGS cezasıyla karşılaştığını açıklayan Uraloğlu, HGS kayıtlarının aile içinde tartışmalara dahi neden olduğunu belirterek, sistemde yeni düzenlemeler yapılacağını bildirdi.

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında gazeteci Kenan Taş'ın sorularını cevaplayan Bakan Uraloğlu, HGS cezaları nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri yakından takip ettiklerini belirtti. Bakanlık, Karayolları Genel Müdürlüğü ve otoyol işletmecileriyle kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, özellikle avukatlık ücretleri ve icra takipleri konusunda vatandaşların tepkisini anladıklarını dile getirdi.

HGS KAYITLARI AİLE İÇİNDE TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

HGS geçiş kayıtlarının kişisel veri kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle yaşanan sorunlara değinen Uraloğlu, yaklaşık 1,5 ay önce Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) aldığı kararın ardından sorgulama sisteminde değişikliğe gidildiğini anlattı.

Önceden vatandaşların tek bir butonla kolayca gerçekleştirebildiği sorgulamaların yeni düzenlemeyle zorlaştığını belirten Uraloğlu, e-Devlet üzerinden bu konuda yeni bir çalışma yürüttüklerini ve düzenlemenin günler içerisinde hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

HGS kayıtlarının aile ilişkilerini dahi etkilediğini anlatan Uraloğlu, yaşanan bir şikayeti şu sözlerle aktardı:

"Bir tane örnek vereyim size: İşte bir karı koca, bir tanesi şeyi şikayet etti. Şikayetlerden bir tanesi de bu. Diyor ki: 'Sen bana şu gün ya da şu günler şuradaydım dedin ama ben aracımızın veya aracının HGS kayıtlarına ihlalli geçişe düşmüşsün, baktım sen orada değilmişsin, hayırdır?' Yani aile saadetine kadar giden bir sıkıntı da olunca birazcık iş bu noktaya geldi."

Avukatlık ücretleriyle ilgili de mutlaka bir düzenleme yapılacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bu avukatlıkla ilgili mutlaka bir düzenleme yapacağız ve inşallah vatandaşımızı rahatlatacağız" dedi.

BAKAN URALOĞLU'NUN KIZININ ARACINA DA HATALI CEZA GELMİŞ

HGS sistemindeki plaka okuma hatalarına da değinen Uraloğlu, kendi ailesinin de benzer bir sorunla karşılaştığını açıkladı.

Kızının kullandığı araca ihlalli geçiş bildirimi geldiğini anlatan Uraloğlu, kızının söz konusu tarihte ilgili güzergahı kullanmadığını bildiğini söyledi. Bunun üzerine geçiş fotoğraflarını incelettirdiğini belirten Uraloğlu, sistemin araç plakasındaki bir harfi yanlış okuduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Uraloğlu, yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

"Benim kendi bir aracım var, kızım biniyor ona; o ihlalli geçişe düşmüş. 'Kızım, sen araçla hani bu ihlalli geçiş olan yere ne zaman gittin?' dedim. Ben gitmediğini biliyorum esasında. 'Baba yok, ya ben gitmedim.' dedi. Neyse arkadaşlara 'Fotoğrafları çıkarın.' dedim. Çıkardılar; bir tane harfi yanlış okumuş. Tek bir harfi, ortadaki bir harfi yanlış okumuş ve böyle gelmiş. Hemen düzeltti arkadaşlar."

Yanlış plaka okuması nedeniyle oluşan mağduriyetlerin başvuru üzerine giderildiğini belirten Uraloğlu, hatalı işlem nedeniyle icra takibi başlatılmışsa bunun durdurulduğunu, cezai işlemlerin kaldırıldığını ve vatandaş ödeme yapmışsa iade sürecinin işletildiğini kaydetti.

TÜM İCRA İŞLEMLERİ DURDURULDU

HGS borçlarının avukatlık büroları aracılığıyla icraya taşınması konusunda yeni bir mevzuat düzenlemesi yapılacağını açıklayan Uraloğlu, otoyol işletmecileriyle de görüştüklerini söyledi.

Özel otoyolların geçen yıl 516 milyon kez kullanıldığını, icra takibine düşen geçişlerin oranının yüzde 0,43 olduğunu belirten Uraloğlu, bu oranın düşük olmasının yaşanan mağduriyetlerin göz ardı edileceği anlamına gelmediğini vurguladı.

Uraloğlu, vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla önemli bir karar aldıklarını da duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Biz bunu çözünceye kadar bütün icra işlemlerini de durdurduk. Bu da önemli. Burada yeni bir vaziyet alıncaya kadar bütün icra işlemleri durdu. Şu an kimsenin kapısına yeni bir çözüm üretinceye kadar icra gitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Bakan, HGS ihlalli geçiş sürecinde 15 gün içerisinde ödeme yapılması halinde ceza uygulanmadığını, 15 günlük sürenin ardından 45 güne kadar bir kat ceza ile ödeme imkanı bulunduğunu da hatırlattı.

Demet Akalın hız sınırlarına isyan etti! Bakan Uraloğlu'dan ezber bozan cevap

DEMET AKALIN'IN HIZ SINIRLARI ELEŞTİRİSİNE CEVAP

Programda şarkıcı Demet Akalın'ın hız sınırlarına yönelik eleştirisi de gündeme geldi. Akalın'ın "HGS'yi sorun ama aynı zamanda da bu hız limitlerini de sorun. Yani kağnı gibi mi gidelim gideceğimiz yere?" şeklindeki yorumu Bakan Uraloğlu'na iletildi. Uraloğlu, belirlenen limitlerin bilimsel hesaplamalar doğrultusunda oluşturulduğunu söyledi.

Sürücülerin yasal hız sınırlarına uyması gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, Akalın'a da dikkat çeken bir öneride bulundu. Uraloğlu, "Demet Hanım'a mesela tavsiyem: Bir gün yanında bir şoför veya bir yakını varken lütfen kendisi bankette bir dursun, o ilgili araç da yanından 140 km hızla geçsin; ondan sonra derse ki 'Bu hız sınırları yeterli değil.' yine konuşalım" ifadelerini kullandı.

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