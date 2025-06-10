Deniz yasakları artıyor! Haritada tek tek gösterildi, 18 bölgede yüzmek tehlikeli

Deniz yasakları artmaya devam ediyor. Samsun’da boğulma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında 18 bölgede denize girmek yasaklandı. 204 kilometrelik kıyı şeridinin yalnızca belirli alanlarında yüzmeye izin verilirken yasaklı alanlar ve izin verilen noktalar harita üzerinde paylaşıldı. İşte o noktalar...

Yaza girilmesiyle birlikte deniz yasakları da artmaya başladı.

Samsun Valiliği tarafından düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı’nda, 2025 yaz sezonuna yönelik önemli güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, özellikle yaz aylarında artan suda boğulma vakalarına karşı alınan ve alınacak önlemler değerlendirildi.

Toplantıda, il genelinde toplam 20 kilometrelik 10 alan resmi yüzme alanı olarak belirlenirken, toplamda 46,5 kilometre uzunluğundaki 18 bölge ise "denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu alanlar" arasında ilan edildi.

Bunlar dışında kalan ve altyapısı bulunmayan sahil kesimleri ise "önerilmeyen alanlar" olarak sınıflandırıldı.

Valilikten yapılan uyarıda, vatandaşların bu alanlarda cankurtaran hizmeti bulunmadığı için kesinlikle denize girmemeleri gerektiği vurgulandı. Özellikle şu noktalara dikkat çekildi:

"Cankurtaran olmayan, tehlikeli/yasak veya önerilmeyen alanlarda denize girmeyin. Derinliği bilinmeyen, dibi görünmeyen suya balıklama atlamayın. Suda tehlikeli hareketlerden ve uzaklara açılmaktan kaçının. Simit ya da kolluk da olsa çocuklarınızı suda yalnız bırakmayın. Sulama kanalları, barajlar ve göletlerde yüzmeyin."

İLÇELERE ÖZEL ÖNLEMLER DE MASADAYDI

Aynı gün yapılan İlçe Kaymakamları Toplantısı’nda ise kamu hizmetleri ve projeler değerlendirilirken, trafik güvenliği, boğulma olayları, mevsimlik tarım işçilerine yönelik tedbirler, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele, orman yangınları ve sokak hayvanlarına ilişkin önlemler görüşüldü.

İşte denize girmenin yasak olduğu bölgeler: