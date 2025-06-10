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Kaymakamlık yasağı açıkladı: Kırklareli Vize'de 2 gün denize girilemeyecek! İşte nedeni...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kaymakamlık yasağı açıkladı: Kırklareli Vize&#039;de 2 gün denize girilemeyecek! İşte nedeni...
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Traklar, Persler, Makedonlar ve Romalılar gibi farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Kırklareli; tarihi, doğası, deniziyle ön plana çıkıyor. Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün süreyle denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Trakya'nın "saklı cenneti" olarak adlandırılan Kırklareli’nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı.

KAYMAKAMLIK DUYURDU

Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartlarının can güvenliğini tehdit edebileceği belirtilerek, 10 Haziran Salı ve 11 Haziran Çarşamba günleri denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Kaymakamlık yasağı açıkladı: Kırklareli Vize'de 2 gün denize girilemeyecek! İşte nedeni... - 1. Resim

Açıklamada, vatandaşlardan denize girme yasağına uymaları ve görevlilerin uyarılarına dikkat etmeleri istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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