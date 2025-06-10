Kaymakamlık yasağı açıkladı: Kırklareli Vize'de 2 gün denize girilemeyecek! İşte nedeni...
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Traklar, Persler, Makedonlar ve Romalılar gibi farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Kırklareli; tarihi, doğası, deniziyle ön plana çıkıyor. Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gün süreyle denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.
Trakya'nın "saklı cenneti" olarak adlandırılan Kırklareli’nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı.
KAYMAKAMLIK DUYURDU
Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartlarının can güvenliğini tehdit edebileceği belirtilerek, 10 Haziran Salı ve 11 Haziran Çarşamba günleri denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.
Açıklamada, vatandaşlardan denize girme yasağına uymaları ve görevlilerin uyarılarına dikkat etmeleri istendi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş