Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kırklareli'nde dehşet zinciri! Evini ve aracını yaktı, bir kadını katledip intihar etti

Kırklareli'nde dehşet zinciri! Evini ve aracını yaktı, bir kadını katledip intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırklareli’nde yaşayan bir kişinin önce evini ve aracını yaktığı daha sonra bir kadını öldürüp intihar ettiği ortaya çıktı.

Dehşet veren olay Kırklareli’nde yaşandı. Merkez Demircihalil köyü yakınlarında bir otomobilin yandığını görenler durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kırklareli'nde dehşet zinciri! Evini ve aracını yaktı, bir kadını katledip intihar etti - 1. Resim

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler çevrede yaptığı çalışmada araçtan yaklaşık 15 metre ileride 2 kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.

KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Ekipler yaptıkları incelemede, Hacı T.'nin (60), Aysel S.'yi (53) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini bildirdi. Cenazeler yapılan olay yeri incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kırklareli'nde dehşet zinciri! Evini ve aracını yaktı, bir kadını katledip intihar etti - 2. Resim

DÜN GECE DE EVİNİ ATEŞE VERMİŞTİ

Öte yandan Hacı T.'nin dün gece Karakaş Mahallesi'ndeki evini de ateşe verdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trump'tan İstanbul hamlesi: Ateşkes görüşmeleri için özel temsilciler geliyor!Türkiye satış fiyatı açıklandı! Elektrikli Ford Capri teknik özellikleri şaşırttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kontrolden çıkan araç dereye uçtu! Bir aile darmadağın oldu - 3. SayfaKontrolden çıkan araç takla atıp dereye uçtuLise bahçesinde katledilmişti: Gülden Coni cinayetinde her detay kahretti - 3. SayfaGülden Coni cinayetinde her detay kahrettiŞoför "suçsuzum" dedi, mahkeme kabul etmedi! Yaşlı kadını ezerek öldüren İETT otobüsü davasında karar belli oldu! - 3. SayfaİETT davasında karar belli olduFeci kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşet anları kamerada - 3. SayfaÇanakkale'deki dehşet anları kameradaTelefonla konuşurken yıldırım düştü! Talihsiz kadından kahreden haber - 3. SayfaTelefonla konuşurken yıldırım düştü! Kahreden haber geldi''Husumetlinin selamı var'' diyerek sokak ortasında tekme tokat darbettiler - 3. Sayfa''Husumetlinin selamı var'' diyerek faciayı yaşattılar
Sonraki Haber Yükleniyor...