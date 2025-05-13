Kırklareli'nde dehşet zinciri! Evini ve aracını yaktı, bir kadını katledip intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Mayıs 2025 15:16 - Güncelleme: 13 Mayıs 2025 15:28 - Güncelleme:

Kırklareli’nde yaşayan bir kişinin önce evini ve aracını yaktığı daha sonra bir kadını öldürüp intihar ettiği ortaya çıktı.

Dehşet veren olay Kırklareli’nde yaşandı. Merkez Demircihalil köyü yakınlarında bir otomobilin yandığını görenler durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ TESPİT EDİLDİ Ekipler çevrede yaptığı çalışmada araçtan yaklaşık 15 metre ileride 2 kişinin hareketsiz yattığını tespit etti. KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ Ekipler yaptıkları incelemede, Hacı T.'nin (60), Aysel S.'yi (53) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini bildirdi. Cenazeler yapılan olay yeri incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. DÜN GECE DE EVİNİ ATEŞE VERMİŞTİ Öte yandan Hacı T.'nin dün gece Karakaş Mahallesi'ndeki evini de ateşe verdiği öğrenildi. İlgili Haber ''Husumetlinin selamı var'' diyerek sokak ortasında tekme tokat darbettiler

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı