Deniz Yücel ilk değil! İslam düşmanlığı CHP’nin geninde var

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, cuma hutbesinde İslamiyetin kadın ve erkekler için tesettür hükümlerini aktaran Diyanet İşleri Başkanlığı’nı çirkin sözlerle hedef aldı. Sözleri herkesin tepsini çekerken bu durum akıllara geçmişten günümüze CHP’li isimlerin İslam karşıtı söylemlerini getirdi...

SAMET EKER / ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın cuma hutbesinde okuduğu ayet ve hadislere yönelik sarf ettiği ‘saçmalık’ ve ‘hadsizlik’ sözleri, toplumun her kesiminden tepki çekerken, akıllara geçmişten günümüze CHP’li isimlerin İslam karşıtı söylemleri geldi. İşte onlardan bazıları:

CHP eski İzmir Milletvekili ve Başbakan Şükrü Saraçoğlu: Din zehirdir. Türkiye’den dini tamamen atabilmek için bize 30 sene lazım.

CHP eski Muğla Milletvekili ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya: Dinler işlerini bitirmiş, vazifeleri tükenmiş, yeniden uzviyet ve hayatiyet bulamayan müesseselerdir.

CHP eski İzmir Milletvekili ve Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt: İslam 14 asırlık sakat bir inançtır. İslamiyet ilerlemeye engeldir. Bu dinle yürünmez, mahvoluruz.

CHP eski Ankara Milletvekili Falih Rıfkı Atay: İslamiyet denince aklıma çorap kokusu gelir.

CHP eski Tokat Milletvekili Refik Ahmet Sevengil: Allah’ı da Sultan’la birlikte tahtından indirdik. Bizim mabetlerimiz fabrikalardır.

DİN EĞİTİMİNE 'ÇAĞ DIŞI’ DEDİLER

CHP eski Erzurum Milletvekili Kemalettin Kamu: Kâbe Arap’ın olsun, bize Çankaya yeter.

CHP eski Ankara Milletvekili Önder Sav: (Hacca gidebilmek için yardım isteyen CHP’li bir vatandaşa) Boşver Araplara para kaptırma. Bakarsın orada Muhammed bırakmaz seni, buraya göndermez.

CHP eski Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil: O ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık!

CHP eski Denizli İl Başkanı Ali Kavak: Atatürk gibi bir lider varken peygamber gibi lider bekliyorlar.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: (Okul öncesi din eğitimi için) Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir Orta Çağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete ne bu millete faydası var; ne de anayasaya uygunluğu var.