CHP’li belediye kanser hastalarını bile işten çıkardı

Çiğli Belediyesinden çıkarılan ve CHP önünde dokuz gündür eylem yapan işçiler derdini gazetemize döktü: Baba ocağından kovulduk. CHP’nin bahçesine bile giremiyoruz. Çıkarılan işçilerden ikisi kanser, dördü hamile.

SAMET EKER / ANKARA - Yerel seçimlerden önce her fırsatta “Belediyelerdeki hiçbir çalışan işinden olmayacak” vaadinde bulunan CHP’nin kazandığı yerlerde işçi kıyımı sürüyor. Çiğli Belediyesinden işten çıkarılan işçiler, İzmir’de başlattıkları eylemlerini Ankara’ya taşıdı. Dokuz gündür CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan işçiler, gazetemize konuştu. CHP lideri Özgür Özel ile geçtiğimiz hafta TBMM’de görüşme gerçekleştiren işçiler, iyi ya da kötü herhangi bir dönüş alamadıklarını söyledi. Temel ihtiyaçları için Ticaret Bakanlığının ek binasını ve çevredeki kafeleri kullanan işçilerden Dilan Çelik “Süreç zorlu geçiyor ama eylemimizi sonlandırmadık. Özgür Özel hariç herhangi bir parti yetkilisi bizimle görüşmedi veya gidişatla ilgili bilgi vermedi. Kiminle konuşsak bizi geçiştiriyor, görmezden geliyor” dedi.

İşten çıkarılan bir başka işçi Fadime Akgül de “Özgür Özel ile 17-18 arkadaşımız görüştü. Bütün ilçe belediyeleri ile görüştükten sonra nerede açık olduğunu belirleyip peyderpey yerleştireceklerini söyledi. ‘Ödemesi, kirası ve çocuğu hasta olanlar var’ dediğimizde ‘Net bir şey söyleyemem. Önce başkanlarla görüşmem gerekiyor’ ifadelerini kullandı. Genel merkez bizim baba ocağımız, Cumhuriyet Halk Partiliyiz ama kapı duvar. Bahçenin içine bile giremiyoruz. Baba ocağından kovulduk. 147 işçinin 107’si kadın ve dördü hamile. İki kişi kanser tedavisi görüyor. Benim zihinsel engelli çocuğum var. Mağdur insanları işten çıkardılar. Çıkarılan işçilerin çoğunluğu kadın olmasına rağmen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka bizimle görüşmedi” diye konuştu.