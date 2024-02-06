Deprem anmasında protesto edilen Bakan Koca sessizliğini bozdu: Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Şubat 2024 13:34 - Güncelleme: 6 Şubat 2024 13:44 - Güncelleme:

Fahrettin Koca, Hatay, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Şubat depremlerinin anma törenine katılmak için gittiği Hatay'da vatandaşlar tarafından protesto edildi. Sosyal medyadan yaptığı açıklama ile tepkilere cevap veren Bakan Koca, "Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların ruhunu incitir. Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil." dedi.