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    • Deprem anmasında protesto edilen Bakan Koca sessizliğini bozdu: Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Deprem anmasında protesto edilen Bakan Koca sessizliğini bozdu: Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır
    Fahrettin Koca, Hatay, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Şubat depremlerinin anma törenine katılmak için gittiği Hatay'da vatandaşlar tarafından protesto edildi. Sosyal medyadan yaptığı açıklama ile tepkilere cevap veren Bakan Koca, "Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların ruhunu incitir. Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil." dedi. 

    6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşlar için Hatay'da anma töreni düzenlendi. Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca katıldı.

    BAKAN KOCA VE LÜTFÜ SAVAŞ'A TEPKİ

    Törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik tepkiler gösterildi. Kalabalık tarafından protesto edilen Bakan Koca, tepkilerle ilgili sessizliğini bozdu.

    BAKAN KOCA TEPKİLERE CEVAP VERDİ 

    Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, "Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların ruhunu incitir. Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil." dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fahrettin KocaHatay
    Haberler > Gündem > Deprem anmasında protesto edilen Bakan Koca sessizliğini bozdu: Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır
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