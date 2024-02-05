Deprem bölgesi beşik gibi! 11 ilimiz son 1 yılda 57 bin kez sallandı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Şubat 2024 14:07 - Güncelleme: 5 Şubat 2024 14:14 - Güncelleme:

KAHRAMANMARAŞ, DEPREM, Haber

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6 Şubat 2023 tarihinde 7.7 ve 7.6'lık depremlerle yıkılan 11 kentimiz, o tarihten bu güne beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bölge son 1 yıl içinde 57 bin kez sallandı. En çok deprem ise asrın felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta gerçekleşti. Kahramanmaraş 1 yılda 20 bin 761 kez sarsıldı.