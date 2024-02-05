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    • Deprem bölgesi beşik gibi! 11 ilimiz son 1 yılda 57 bin kez sallandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Deprem bölgesi beşik gibi! 11 ilimiz son 1 yılda 57 bin kez sallandı
    KAHRAMANMARAŞ, DEPREM, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    6 Şubat 2023 tarihinde 7.7 ve 7.6'lık depremlerle yıkılan 11 kentimiz, o tarihten bu güne beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bölge son 1 yıl içinde 57 bin kez sallandı. En çok deprem ise asrın felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta gerçekleşti. Kahramanmaraş 1 yılda 20 bin 761 kez sarsıldı. 

    6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler unutulması güç acılar yaşattı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 

    SON 1 YILDA 57 BİN DEPREM

    Depremlerin üzerinden tam 1 yıl geçmişken, bölge hala beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Felaketin yaşandığı 11 il, son 1 yıl içinde 57 bin kez sallandı.

    EN FAZLA KAHRAMANMARAŞ SALLANDI

    Söz konusu dönemde en çok deprem Kahramanmaraş'ta gerçekleşti. Kahramanmaraş'ta son 1 yılda 20 bin 761 deprem oldu. Kahramanmaraş'ı ise Malatya takip etti. Malatya'da ise son 1 yılda 16 bin 2 deprem oldu. 

    İşte son 1 yılda gerçekleşen depremlere ilişkin bilgiler; 

    Deprem bölgesi beşik gibi! 11 ilimiz son 1 yılda 57 bin kez sallandı

     

     

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KAHRAMANMARAŞDEPREM
    Haberler > Gündem > Deprem bölgesi beşik gibi! 11 ilimiz son 1 yılda 57 bin kez sallandı
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