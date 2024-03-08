Deprem hareketliliği arttı, uzman isim uyardı: Hatay ile benzerlikler var

Bursa ve çevresinde büyük deprem oluşturabilecek birçok fay bulunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay ile Bursa arasında benzerlikler olduğuna vurgu yaparak önemli uyarılarda bulundu.

Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan depremlerin ardından gözler bir kez daha beklenen büyük İstanbul depremi ve Marmara bölgesine çevrildi. Son dönemde Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova çevresinde artan hareketlilik ise paniğe neden oldu.

Tamamı birinci derece deprem kuşağında olan ve yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı 4 ilde aktif fayların üretebileceği depremlerle ilgili bilimsel araştırmalar yürütülürken, bazı şehirlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile belediyeler tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor.

"BÜYÜK DEPREM OLUŞTURABİLECEK BİRÇOK FAY BULUNUYOR"

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, Çanakkale Yenice'de meydana gelen depremin çok parçalı ve kırıklı yapıya sahip fay üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekti ve önemli açıklamalarda bulundu.

O bölgedeki hareketliliğin Bursa özelinde yükleme ya da tetiklemeye yol açmasının pek mümkün görünmediğini söyleyen Şenkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa'nın çevresinde büyük deprem oluşturabilecek birçok fay bulunuyor. Aslında Bursa'nın zemini, kent çevresinde gerçekleşebilecek orta veya üstü büyüklükte bir depremden etkilenebilecek ya da o depremlerin etkisini daha fazla büyüterek yapılara yansıtabilecek bir yapıda. Dolayısıyla bizim Bursa'nın etrafındaki depremlerin ne zaman ya da hangi büyüklükte olacağını düşünmemizden ziyade gerçekleşecek bir depremin etkilerini, bulunduğumuz konumun bunu ne kadar büyüteceğini ve yapılara nasıl yansıtacağını araştırmamız gerekiyor.

Çünkü Bursa verimli topraklara sahip bir ova. Dolayısıyla bizim odaklanmamız gereken nokta aslında depremin ne zaman ya da hangi büyüklükte olacağı değil, olduğunda Bursa Ovası üzerinde hangi bölgelerin daha fazla etkileneceği ve nasıl etkileneceği olmalı."

"HATAY İLE BURSA ARASINDA BENZERLİKLER VAR"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay ile Bursa arasında benzerlikler olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Şenkaya, "Bizim de yapı stokumuz, tarihi bir kent olmamız nedeniyle çok eski, farklı dönemlerde imal edilen yapılarımız var. Bursa Ovası'nın zemin özelliklerini tam anlamıyla mahalle, sokak ölçeğinde değerlendirebilirsek, bu bilgileri alabilirsek, birden fazla bilim insanının jeofizik, jeoloji, inşaat gibi alanların birlikte çalışmasıyla depremin zemin üzerinde oluşturacağı etkiyi, zeminin de yapıya nasıl bunu yansıtacağını çalışabiliriz" ifadelerini kullandı.

"FAYI ARAŞTIRMAMIZ, DETAYLANDIRMAMIZ GEREKİYOR"

Bursa Ovası'nın kuzeyinde ve güneyinde fayların olduğunu ifade eden Şenkaya, şöyle konuştu:

"Birincisi, Kayapa-Yenişehir Fayı'nı araştırmamız, detaylandırmamız gerekiyor. Tam olarak bu fayın, Bursa Ovası'nın oluşmasında etkin olduğu düşünülen ve 1855'teki o malum ve meşhur deprem ikililerini, serisini oluşturan fay olduğudur. Bunun üzerine biraz çalışmalıyız ve bu fayın ova üzerindeki durumunu daha net bilimsel verilerle o çalışmanın da üzerine koyarak sürdürmeliyiz.

Bursa özelinde depremin nerede olduğunun çok bir önemi yok çünkü Bursa'nın zemin özellikleri, çevresindeki 150-200 kilometre yarıçapında olacak orta veya üstü büyüklükteki bir depremin etkilerini depreme yakın bölgelerden daha fazla bizlere hissettirecek karakterde. Bizlerin buna hazırlıklı olması gerekiyor."