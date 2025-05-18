Deprem korkusu ile uyandılar! Büyük bir sesle irkildiler, camdan bakınca olan biteni anladılar...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Mayıs 2025 12:19 - Güncelleme: 18 Mayıs 2025 12:32 - Güncelleme:

İstanbul'dan sonra bir deprem korkusu da Bursa'da yaşandı. Gemlik ilçesinde belediyenin hafriyat aldığı bölgede, yol çöktü. Yolun çöktüğü bölgenin yanındaki site sakinleri, gece yarısı deprem oluyor korkusu ile uyandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi Kıraç Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Gemlik Belediyesi'nin çevre düzenlemesi için hafriyat aldığı bölgedeki yolun büyük kısmı gece saatlerinde yan sitenin bahçesine ve boşluk alana çöktü. DEPREM SANILDI Büyük bir gürültü ile deprem oluyor korkusu ile uyanan site sakinleri, büyük tedirginlik yaşadı. Ölen yada yaralanın olmadığı olay sonrası yol belediye ekipleri tarafından trafiğe kapatılarak şerit çekildi. Yolun çöktüğü alanda Gemlik Belediyesi'nin çevre düzenlemesi çalışması yapmak için taşıyıcı site duvarını kırarak hafriyat aldığı öğrenildi. İlgili Haber İstanbul'da deprem paniği! Vatandaş kendini sokağa attı, olayın aslı sonradan ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş