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Depremde 14 kişiye mezar olmuştu: MCG Towers davasında tutuklu sanık yok

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Depremde 14 kişiye mezar olmuştu: MCG Towers davasında tutuklu sanık yok

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin en büyük hasara neden olduğu İskenderun'da yıkılan MCG Towers'ta 14 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin ilk duruşma görüldü. Mahkeme, 13 sanığın tutuksuz yargılanma halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 17 katlı MCG Towers yıkılmış, 14 kişi hayatını kaybetmişti. MCG Towers'ın yıkılmasına ilişkin açılan davada ilk duruşma bugün görüldü.

İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, binanın yapım sorumluları tutuksuz ustabaşılar Abdülhamit B. ve Ali C., firma sahibi Ferhat S., inşaat yetkilileri Ali Cemil A. ve Hikmet Y., yapı denedim şirketi yetkilisi Sakin K., jeoloji mühendisi Mehmet İ., proje mühendisi Yıldıray Ş., mimar Hatice S., proje mimarı Meltem Y. ve statik proje mühendisi Mehmet Y. ile avukatlar ve müştekiler katıldı.

Tutuksuz bir sanığın gelmediği duruşmaya, başka bir suçtan cezaevinde bulunan şirket sahibi Mehmet Coşkun G. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

YAPI DENETİM ŞİRKETİ PROJEDEN ÇIKMIŞ

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan mimar Hatice S., görevini tam olarak yerine getirdiğini öne sürdü. Yapı denetim şirketi yetkilisi Sakin K. ise sözleşmeye aykırı iş yapıldığı için bir süre önce projeden çıktıklarını iddia etti.

Statik proje mühendisi Mehmet Y., taşeron olduklarını ve kendilerinden istenen işleri yaptıklarını ileri sürdü. Proje mimarı Meltem Y. de hiç şantiyede bulunmadığını ve sadece projeyi tasarladıklarını ifade etti.

Müşteki Gizem G. ise sorumluların ceza almasını istediklerini dile getirdi.

TUTUKSUZ YARGILANMAYA DEVAM EDECEKLER

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası apartmanda yakınlarını kaybedenler, açıklama yaparak sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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