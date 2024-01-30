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    • Depremden aylar sonra kahreden görüntü: Önce beşik gibi sallandı sonra yerle bir oldu

    50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne günler kala deprem bölgesinden kahreden bir görüntü daha geldi. Hatay'da 65 kişiye mezar olan Sahil Apartmanı'nın önce beşik gibi sallandığı daha sonra yerle bir olduğu anlar aylar sonra ortaya çıktı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Hatay, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük depremde Hatay’da birçok bina yerle bir olmuş ve 25 bin insan hayatını kaybetmişti. 6 Şubat depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

    BEŞİK GİBİ SALLANDI

    İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi’nde bulunan ve 6 Şubat gecesi yerle bir olan Sahil Apartmanı'nın yerle bir olma anına ait görüntüler aylar sonra ortaya çıktı.

    Depremden aylar sonra kahreden görüntü: Önce beşik gibi sallandı sonra yerle bir oldu

    Görüntülerde, 65 kişiye mezar olan 6 katlı 2 bloktan oluşan binanın beşik gibi sallanarak yerle bir olduğu görüldü.

    Depremden aylar sonra kahreden görüntü: Önce beşik gibi sallandı sonra yerle bir oldu

    Asrın felaketinin boyutunu gözler önüne seren binadan geriye ise boş arazi kaldı.

    Depremden aylar sonra kahreden görüntü: Önce beşik gibi sallandı sonra yerle bir oldu

    'ACIMASIZCA ÖLDÜLER'

    Depremzede Arzu Yavuz, Eda ve Sahil apartmanlarının depremin ilk 10 saniyesinde yıkıldığını belirterek, “İnsanlar apartmanda acımasızca öldüler. Allah kimsenin başına getirmesin. Bir kişinin kurtulduğunu tahmin ediyorum. Binanın ne zaman yapıldığını bilmiyorum ama çok eski değildi” dedi.

    'İLK 15 SANİYEDE ÇÖKTÜ'

    Depremin ilk 15 saniyesinde Sahil Apartmanı'nın yıkıldığını söyleyen esnaf Çağrı Gürpınar ise, “6 Şubat'a kadar Sahil ve ileride Eda Apartmanı olarak iki yüksek binamız vardı. Depremin ilk 15 saniyesinde bu iki bina çöktü. Eski binalardı. Depremin şiddetine dayanamadılar ve çöktü. Tam net rakamı bilmiyorum ama 60 - 80 kişi öldü diyorlar. Apartmanın enkazından da 4 veya 5 kişi sağ çıktı” ifadelerini kaydetti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HatayDeprem
    Haberler > Gündem > Depremden aylar sonra kahreden görüntü: Önce beşik gibi sallandı sonra yerle bir oldu
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