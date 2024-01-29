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    • Korku filmi değil, deprem anı! Hatay'ın yıkıldığı 6 Şubat'tan yeni görüntüler

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesinden yeni görüntüler geldi. Görüntüler, yıkımın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne koydu.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Hatay, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    6 Şubat 2023'de Türkiye, saat 04.17'de bir felakate uyandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay büyük bir yıkıma uğradı. 25 bin kişi hayatını kaybetti. 

    Korku filmi değil, deprem anı! Hatay'ın yıkıldığı 6 Şubat'tan yeni görüntüler

    Antakya'da binalar ağır hasar aldı. Depreme Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde yakalanan bir vatandaş da felaket anında yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

    Korku filmi değil, deprem anı! Hatay'ın yıkıldığı 6 Şubat'tan yeni görüntüler

    Asrın felaketinin yıl dönümüne sayılı günler kala ortaya çıkan görüntüde; vatandaşların yaşadığı panik ve duvarların yerle bir olduğu anlar yer aldı. Görüntüler korku filmini aratmazken; yıkımın boyutu ise bir kez daha gözler önüne serildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HatayDeprem
    Haberler > Gündem > Korku filmi değil, deprem anı! Hatay'ın yıkıldığı 6 Şubat'tan yeni görüntüler
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