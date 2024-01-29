Korku filmi değil, deprem anı! Hatay'ın yıkıldığı 6 Şubat'tan yeni görüntüler
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesinden yeni görüntüler geldi. Görüntüler, yıkımın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne koydu.
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
6 Şubat 2023'de Türkiye, saat 04.17'de bir felakate uyandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay büyük bir yıkıma uğradı. 25 bin kişi hayatını kaybetti.
Antakya'da binalar ağır hasar aldı. Depreme Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde yakalanan bir vatandaş da felaket anında yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Asrın felaketinin yıl dönümüne sayılı günler kala ortaya çıkan görüntüde; vatandaşların yaşadığı panik ve duvarların yerle bir olduğu anlar yer aldı. Görüntüler korku filmini aratmazken; yıkımın boyutu ise bir kez daha gözler önüne serildi.