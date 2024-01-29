Korku filmi değil, deprem anı! Hatay'ın yıkıldığı 6 Şubat'tan yeni görüntüler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesinden yeni görüntüler geldi. Görüntüler, yıkımın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne koydu.

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Ocak 2024 09:30 - Güncelleme: 29 Ocak 2024 09:40 - Güncelleme:

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