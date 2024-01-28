Depremin dehşete düşüren yeni görüntüleri... Vatandaşlar ayakta duramadı

Asrın felaketinin yıldönümüne sayılı günler kala afetin büyüklüğünü gösteren yeni bir kamera kaydı ortaya çıktı. Depremde ağır yara alan ve 25 bin insanın vefat ettiği Hatay'daki görüntülerde vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği, birbirlerine tutundukları görüldü.

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Ocak 2024 10:00 - Güncelleme: 28 Ocak 2024 10:02 - Güncelleme:

Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, 6 Şubat, Haber

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