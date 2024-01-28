Depremin dehşete düşüren yeni görüntüleri... Vatandaşlar ayakta duramadı
Asrın felaketinin yıldönümüne sayılı günler kala afetin büyüklüğünü gösteren yeni bir kamera kaydı ortaya çıktı. Depremde ağır yara alan ve 25 bin insanın vefat ettiği Hatay'daki görüntülerde vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği, birbirlerine tutundukları görüldü.
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketinde on binlerce insan yaşamını yitirdi. 11 ilin enkaza döndüğü felakette ağır yara alan kentlerin başında Hatay geldi. 25 bin vatandaşın öldüğü kentte güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntü afetin büyüklüğünü yeniden gözler önüne serdi.
Belen ilçesi Kıcı mevkiinde bir benzin istasyonuna ait güvenlik kamerası görüntülerinde deprem anında iş yeri çalışanlarının dışarıya kaçtığı ve ayakta durmak için birbirlerine tutundukları görüldü.
AYAKTA DURAMADILAR
İnsanların bile ayakta durmakta güçlük çektiği görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı