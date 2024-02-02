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    • Destici'den hükümete çağrı! 3 suç için idam istedi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Destici&#039;den hükümete çağrı! 3 suç için idam istedi
    Mustafa Destici, İdam, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, dün İzmir'de katledilen taksici olayına tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Destici, katiller, teröristler ve sapıklar için idam cezası istedi. 

    Dün İzmir'in Gaziemir ilçesinde acı bir olay yaşandı. Taksici Oğuz Erge, üşümemesi için aracına aldığı 19 yaşındaki cani tarafından silahla katledildi. Olay tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken, konuyla ilgili bir tepki de Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici'den geldi. Olaya sert çıkan Destici 3 suç için idam istedi.

    Destici'nin açıklamaları şöyle: 

    "Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız.” (Bakara Suresi 2/178-179). Bu hadise de göstermiştir ki, belli suçlar için idam cezası mutlaka olmalıdır. 

    Ekmek parası kazanmak için çalışırken terör örgütü sempatizanı bir şahıs  tarafından canice katledilen Oğuz Erge kardeşimize Yüce Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Bu cinayet toplumumuzu derinden yaralamıştır. Bir vatandaşımızın canına asla bu şekilde kast edilememelidir. Bu gibi caniler,  bir infaz düzenlemesi veya başka bir uygulama ile cezaevinden çıkamamalıdır.

    "3 SUÇ İÇİN İDAM İSTİYORUZ"

    2018 yılında vatandaşlarımıza yıllardır sözünü verdiğimiz idam cezası için, anayasa değişikliği teklifimizi meclisteki siyasi partilerle paylaşmıştık. Ne yazık ki hiçbir siyasi parti buna destek vermedi. 

    Biz sadece şu üç suç için idam cezası olmasını istiyoruz:

    1-) Dün yaşanan menfur olaydaki gibi gözünü kırpmadan vatandaşlarımızın canına kast eden katiller için,
    2-)Kurşunu sıkarak veya bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi ve vatandaşlarımızı şehit eden teröristler için,
    3-) Kadınlarımızı, kızlarımızı ve çocuklarımızı kaçırıp onlara tecavüz edip öldüren cani sapıklar için, 

    idam cezasının yasalarımızda yer almasını istiyoruz."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Mustafa Desticiİdam
    Haberler > Gündem > Destici'den hükümete çağrı! 3 suç için idam istedi
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