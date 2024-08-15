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Devlet dairesindeki boş oda görüntülerine Bakanlıktan açıklama: Personeller görevinin başındaydı

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Devlet dairesindeki boş oda görüntülerine Bakanlıktan açıklama: Personeller görevinin başındaydı

Gündem Haberleri

Bir sosyal medya kullanıcısının girdiği devlet dairesindeki boş odaları çekmesi gündem olmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaparak "olayın kasıtlı yapıldığını" söyledi. 

Sosyal medya dün bir kullanıcının "Devlet dairesinden görüntüler" başlığı altında yayınladığı videoyu konuştu. Videoda mesai saatleri içerisinde ofislerin tamamının boş olması tepki çekti. 

Tarım ve Orman Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaparak çalışanlarının bir kısmının izinde olduğunu söyleyip şu ifadeleri kaydetti:

42 PERSONELİN 21'İ SAHADA

Söz konusu videoda yer alan Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğümüz, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüz ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğümüzde izinde olanların dışında toplam 42 personelimiz görev yapmaktadır.

Çiftçilerimizin bilgilendirilmesi, üreticimizin sorunlarının yerinde çözülmesi ve işleri gereği bu personelimizden 21'i söz konusu saatlerde sahada mesaidedir.

"BAZI ODALAR KAYDA ALINMAMIŞ"

Kalan personelimizden de 8'i diğer şubelerle toplantı halinde, 13'ü de odalarında görevi başındadır. Ancak video dikkatli izlendiğinde bazı odaların kayda alınmadığı, kasıtlı olarak görevi başındaki personelimize yer verilmediği tespit edilmiştir.

Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak; görevimiz gereği 213 personelimizle Türkiye'nin tarım, hayvancılık ve gıda sektöründe önemli yere sahip ilimizde vatandaşımıza hem sahada hem de müdürlüğümüzde mesai mefhumu gözetmeden hizmet etmeyi sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz.

 

Düzenleyen:  - Gündem

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İddia Sahibi: Kocaeli Duysunİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
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