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Haberler > Gündem > Devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde Anıtkabir'de

Devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde Anıtkabir'de

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı&#039;nın 102. yıl dönümünde Anıtkabir&#039;de

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde devlet erkanı Anıtkabir'e gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Anıtkabir'deki resmi törene katıldı. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümündeki törene katıldı.

Devlet erkanı, Büyük Zafer için başkent Ankara'da.

Devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde Anıtkabir'de - 1. Resim

ERDOĞAN ANITKABİR'E ÇELENK BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine Türk bayrağı motifli çelenk bıraktı. Erdoğan'ın çelengi bırakmasının ardından İstiklal Marşı ile saydı duruşunda bulunuldu.

Devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde Anıtkabir'de - 2. Resim

MİSAK-I MİLLİ KULESİ'NDE KONUŞTU: KIZILELMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin devamında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Aziz Atatürk, bugün ezeli ve ebedi vatanımız olan Anadolu'daki varlığımızı perçinleyen, millet olarak bağımsızlığımızı sağlayan büyük zaferin 102. yıl dönümünü heyecanla ve iftiharla kutluyoruz. Her tülü imkansızlığa rağmen kazandığımız bu zaferle, şanlı tarihimizin zaferler silsilesine yeni bir halka daha eklemenin yanı sıra Cumhuriyet'in ilanına giden yolu da ardına kadar açtık. Büyük bir inancın, sarsılmaz bir imanın ve zorlu mücadelelerin esiri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz. Milletimizin Kızılelma'sına dönüşen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu  hayata geçirinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gurur günümüzde zatı halinizi, silah arkadaşlarınızı ve gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan daha sonra Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde Anıtkabir'de - 3. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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