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Devletten hızlı müdahale! Yangın mağdurlarına can suyu: Teslimatlar başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Devletten hızlı müdahale! Yangın mağdurlarına can suyu: Teslimatlar başladı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir’in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde çıkan orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara hayvan ve arı kovanı desteği sağlanmaya başlandı. Ödemiş'te dağıtım programında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, yangın sonrası zarar gören üreticilere kira, eşya ve hayvan yardımı yapıldığını belirtti. Elban, arı kovanları ile telef olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların birkaç gün içinde tamamen teslim edileceğini söyledi. Vali Elban ayrıca konut ihtiyacı için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İzmir'in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde orman yangınlarında zarar gören vatandaşların telef olan büyükbaş, küçükbaş ve arı kovanlarının yerine yenileri verilmeye başlandı.

Ödemiş ilçesi Üzümlü Mahallesi'ndeki dağıtım programına katılan Vali Süleyman Elban, 29 Haziran'da Seferihisar ve 2 Temmuz'da ise Ödemiş'teki orman yangınları nedeniyle hasarların oluştuğunu söyledi.

Devletten hızlı müdahale! Yangın mağdurlarına can suyu: Teslimatlar başladı - 1. Resim

"BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE TAMAMINI TESLİM EDECEĞİZ"

Yangının hemen ardından zarar gören vatandaşlara 172 bin lira kira ve eşya yardımının yapıldığını ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"Ödemiş'te 1797 arı kovanı telef olmuştu, bugün 753'ünün dağıtımına başladık. Birkaç gün içerisinde tamamını teslim edeceğiz. Ödemiş'te 62 koyun, 28 keçi ve 2 büyükbaş telef olmuştu ve bugün teslimini yapıyoruz. Dolayısıyla Ödemiş'te birkaç gün içerisinde telef olan hayvanları ve arı kovanlarını tamamen teslim edeceğiz. İzmir'deki yangında 134 küçükbaş hayvan, 5 bin 627 arı kovanı, 2 büyükbaş hayvan telef olmuştu. Bunların tamamını temin ettik ve önümüzdeki haftaya kadar vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tamamı gebe ve inşallah kısa süre içerisinde köylülerimiz ürün almaya başlayacak."

Devletten hızlı müdahale! Yangın mağdurlarına can suyu: Teslimatlar başladı - 2. Resim

KONUTLAR İÇİN KOLLAR SIVANDI

Vali Elban, konutlarla ilgili çalışmaların hızlıca devam ettiğini ve belirlenen takvimde konutların ihtiyaç sahiplerine teslim edileceğini dile getirerek, sorunların giderilmesiyle ilgili çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını sözlerine ekledi.

Devletten hızlı müdahale! Yangın mağdurlarına can suyu: Teslimatlar başladı - 3. Resim

Suçıktı Mahallesi Muhtarı İrfan Üstündağ ise yangın nedeniyle 470 arı kovanın zarar gördüğünü, devletin zararı karşıladığını belirterek, devlet yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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