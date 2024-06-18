Devrilen motosiklet Ayşegül’ün sonu oldu

Gaziantep'te feci kaza! Kardeşinin kullandığı motosiklete binen 18 yaşında Ayşegül Akkaya feci şekilde can verdi. Talihsiz kızın üniversiteye hazırlandığı öğrenildi...

Gaziantep’te motosiklet ile seyir hâlinde olan iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı. Şahinbey ilçesine bağlı Hoşgör Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Hasan Akkaya hâkimiyetini kaybettiği motosikletle devrildi.

ÖNCE AĞACA ÇARPTI SONRA YOLA SAVRULDU

Kazada, sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki ablası Ayşegül Akkaya önce refüje, daha sonra ağaca çarparak yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Ayşegül Akkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KARDEŞİNİN DURUMU DA AĞIR

Ağır yaralanan Hasan Akkaya ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden genç kızın üniversiteye hazırlandığı öğrenildi.