Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Devrilen motosiklet Ayşegül’ün sonu oldu

Devrilen motosiklet Ayşegül’ün sonu oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Devrilen motosiklet Ayşegül’ün sonu oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te feci kaza! Kardeşinin kullandığı motosiklete binen 18 yaşında Ayşegül Akkaya feci şekilde can verdi. Talihsiz kızın üniversiteye hazırlandığı öğrenildi...

Gaziantep’te motosiklet ile seyir hâlinde olan iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı. Şahinbey ilçesine bağlı Hoşgör Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Hasan Akkaya hâkimiyetini kaybettiği motosikletle devrildi.

Devrilen motosiklet Ayşegül’ün sonu oldu - 1. Resim

ÖNCE AĞACA ÇARPTI SONRA YOLA SAVRULDU

Kazada, sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki ablası Ayşegül Akkaya önce refüje, daha sonra ağaca çarparak yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen motosiklet Ayşegül’ün sonu oldu - 2. Resim

112 Acil Servis ekipleri, Ayşegül Akkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Devrilen motosiklet Ayşegül’ün sonu oldu - 3. Resim

KARDEŞİNİN DURUMU DA AĞIR

Ağır yaralanan Hasan Akkaya ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden genç kızın üniversiteye hazırlandığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da kahreden olay! 10 yaşındaki çocuk canından olduHasılata sıkı kontrol! Maliye yaz denetimleri için sahillere iniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da bayram sabahı yangın faciası! Bir aile yok oldu - GündemAdana'da bayram sabahı yangın faciası! Bir aile yok olduBayram tatilinin üç günlük bilançosu ağır oldu: 22 ölü, 4 bin 43 yaralı - GündemBayram tatilinin acı bilançosu artıyor!Nesnel kriterlere bağlanmalı! ÖSYM’ye 'ek puan eşitsizliği' cezası - GündemÖSYM’ye 'ek puan eşitsizliği' cezasıAnkara'da kahreden olay! 10 yaşındaki çocuk canından oldu - GündemAnkara'da kahreden olay! 10 yaşındaki çocuk canından olduAK Parti kaynakları açıkladı! Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor - GündemCasusluk suçu yeniden tanımlanıyorEylem Tok ve oğlu bugün adalet karşısına çıkıyor! Duruşma saati belli oldu - GündemEylem Tok ve oğlu adalet karşısına çıkıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...