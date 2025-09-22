Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Park halindeki araçlara çarpa çarpa durabildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da B.B. isimli araç sürücüsü, hastane otoparkında kalp krizi geçirdi. Aracın kontrolden çıkması sonucu B.B., park halindeki 7 araca çarptı.

Malatya'da direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolünü kaybederek hastane otoparkında park halindeki 7 araca çarptı.

Yeşilyurt ilçesinde bulunan Hasan Çalık Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde meydana gelen olayda hastane otoparkına giriş yapan B.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 7 araca çarptı.

SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI 

Kazada yaralanan olmazken ilk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan B.B., daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

