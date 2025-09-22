Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Park halindeki araçlara çarpa çarpa durabildi

Malatya'da direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolünü kaybederek hastane otoparkında park halindeki 7 araca çarptı.

Yeşilyurt ilçesinde bulunan Hasan Çalık Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde meydana gelen olayda hastane otoparkına giriş yapan B.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 7 araca çarptı.

SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada yaralanan olmazken ilk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapılan B.B., daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.