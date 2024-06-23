Direksiyon başında uyudu, kazaya neden oldu! 2'si çocuk 7 yaralı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kartal'da direksiyon başında uyuyakalan sürücü seyir halindeki otomobillere çarptı. Kazada 3 araçtan 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı.
İstanbul Kartal'da saat 05.00 sularında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu önce aynı istikamette seyir halinde olan ticari taksiye, ardından sağ şeritten gelen otomobile çarptı.
7 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören çevredeki sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3 araçtan 2'si çocuk toplamda 7 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralı vatandaşları Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, karayolundaki trafiği kontrollü şekilde ilerletirken olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza yapan aracın içinde bulunan Mustafa Kılıç, "Biz sağ şeritten geliyorduk. Vatandaş uyumuş galiba. Önce ticari taksiye vurdu, ardında bize vurdu bariyerlere sıkıştırdı. 6-7 yaralı var" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı