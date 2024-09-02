Direniş 6. yılında! Diyarbakır Anneleri evlatları için dimdik ayakta

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan “Diyarbakır Anneleri”nin evlat nöbeti 6’ncı yılına giriyor. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019’da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1827’nci gününe girdi.

Evlatlarını isteyen annelerin sesini tüm Türkiye duyarken, evlat nöbetine katılım da günden güne artarak 376’ya yükseldi. Dayanışma ve kararlılıkla 5 yıldır sürdürülen oturma eylemi sayesinde 55 aile, evladını terör örgütünden kurtardı. Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden aralıksız devam eden evlat nöbetinde anne ve babaların “geri dön” çağrısına kayıtsız kalmayıp terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olanlar, bekleyişi devam eden ailelere de umut oldu.

TÜM ANNELER BİRLİK OLMALI

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, 5 yıldır oğlunun yolunu gözlediğini söyledi. “9, 10 yaşlarında çocukların dağda ne işi var?” diyen Elhaman, mücadeleleri sayesinde evlatlarına kavuşacaklarına inandığını kaydetti. Elhaman, “Biz anneler olarak buradayız, yılmayacağız ve başaracağız. Tüm evlatlara sesleniyorum, kaçıp gelin, burada güçlü devletimiz var” dedi.

Anne Hatun Yüceyurt da İstanbul’dan kandırılarak dağa götürülen oğlu Serdar için eylemine devam ettiğini bildirdi. Evlatlarına kavuşmadan eylemlerine son vermeyeceklerini ifade eden Yüceyurt, “Evlatlarımızı HDP’den ve PKK’dan istiyoruz. Bizim gibi anne ve babalara sesleniyorum, 3 Eylül’de buraya gelsinler, bize destek olsunlar” diye konuştu.

Kızı Ceylan için oturma eylemini sürdüren anne Türkan Mutlu ise “3 Eylül’de herkesi buraya davet ediyorum, gelip bize destek versinler. Bugün benim kapımı çaldılar, 10 yıldır bu acıyı çekiyorum, yarın da onların kapılarını çalarlar. Tüm anneler birlik olmalı. Ceylan; ne olur kızım çık gel, senin peşinde çok yoruldum” ifadelerini kullandı.