PKK'ya sınır ötesinde ağır darbe! 17 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 17 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi yurt içi ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın operasyon detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"