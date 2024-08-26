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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mehmetçik, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde peş peşe terör operasyonları düzenledi. PKK'nın hedef aldığı harekatlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Türk askeri, terör örgütü PKK'ya yurt içi ve sınır ötesinde peş peşe operasyon düzenlemeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, iki bölgede 3 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sınır ötesindeki terör operasyonlarının Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde yapıldığını duyurdu.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü - 1. Resim

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

"Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor" denilerek yapılan paylaşımda, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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