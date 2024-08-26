Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Mehmetçik, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde peş peşe terör operasyonları düzenledi. PKK'nın hedef aldığı harekatlarda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Türk askeri, terör örgütü PKK'ya yurt içi ve sınır ötesinde peş peşe operasyon düzenlemeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, iki bölgede 3 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sınır ötesindeki terör operasyonlarının Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde yapıldığını duyurdu.

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

"Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor" denilerek yapılan paylaşımda, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verildi.