6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlara yenileri eklendi, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

"TERÖRİSTLERİ HENDEKLERE GÖMMEYE DEVAM"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"