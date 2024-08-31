6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlara yenileri eklendi, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.
"TERÖRİSTLERİ HENDEKLERE GÖMMEYE DEVAM"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi