Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > DEAŞ'lı terörist İstanbul'da eylem hazırlığı yapıyordu... Kıskıvrak yakalandı

DEAŞ'lı terörist İstanbul'da eylem hazırlığı yapıyordu... Kıskıvrak yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
DEAŞ&#039;lı terörist İstanbul&#039;da eylem hazırlığı yapıyordu... Kıskıvrak yakalandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye'de eğitim alan ve Türkiye'ye yasadışı yollardan gelerek İstanbul'da eylem hazırlığı yapan DEAŞ'lı terörist polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Suriye'de bomba yapımı ve saldırı eğitimi alan bir şüphelinin yasa dışı yollarla İstanbul'a geldiğini belirleyen ekipler, zanlı C.A.Y'yi teknik ve fiziki takiple 24 saat izlemeye aldı.

Şüphelinin eylem hazırlığında olduğunu tespit eden ekipler, Bağcılar'da belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Avrupa Ligi'nde kura günü! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde Anıtkabir'de - GündemDevlet erkanı Anıtkabir'deBilim insanından kritik körfez uyarısı: İnsana geçebilir - GündemBilim insanından kritik uyarı: İnsana geçebilirYer: Türkiye! Aç kalan kurt şehir merkezine indi - GündemAç kalan kurt şehir merkezine indiSuç makinesi kadın İznik Gölü kıyısında piknik yaparken yakalandı! - GündemSuç makinesi kadın piknik yaparken yakalandı!Sultanbeyli'nde tazminat alamayan kasap, mermi yağdırdı - GündemPatronunun dükkanına mermi yağdırdıSokak röportajı nedeniyle tutuklanmıştı! Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi - GündemDilruba Kayserilioğlu cephesinde yeni gelişme
Sonraki Haber Yükleniyor...